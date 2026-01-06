英禁電視日間播垃圾食物廣告

英國政府昨日頒布一項新公共衛生法例限制垃圾食物廣告，禁止高脂、高鹽及高糖（HFSS）食品在日間電視時段播出，並完全禁止在網上出現，以應對日益嚴重的兒童肥胖問題，當局稱此舉為「全球領先」。

網上付費廣告全日禁

根據新規，電視台在晚上9時前不得播放任何垃圾食物廣告，網上付費廣告更全日禁播。地方政府也有權禁止快餐店開設在學校附近。英國衛生部預計，此舉每年可讓兒童減少攝取高達72億卡路里，令患有肥胖症兒童人數減少二萬人，帶來約20億鎊（約195億港元）健康效益。

相關新聞：邪惡變時尚 | 日企推薯片飯調味粉 滿足吃垃圾食物慾望

當局數據顯示，英格蘭約22%五歲入學兒童超重或肥胖，到11歲升讀中學時，比例更升至逾三分之一。此外蛀牙已成為當地五至九歲兒童入院首因。衛生部官員道爾頓強調，這項措施可限制兒童過度接觸不健康食品，將英國公營國民保健服務（NHS）重心由「治療」轉向「預防」。英國糖尿病協會對這項廣告禁令表示歡迎。

相關新聞：俄健身網紅喪食增重推銷減肥班 日食一萬卡1個月猝死

局將透過一套營養價值評分機制，衡量食品的飽和脂肪、鹽或糖含量比例，以界定是否屬於受管制類。例如，純燕麥片及多數穀物早餐普遍獲豁免，惟添加糖分、朱古力或糖漿的版本則可能受限。新例仍容許企業推廣被禁產品的健康版本，期望藉此激勵食品製造商改良配方，生產更健康的食品。