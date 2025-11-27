Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄健身網紅喪食增重推銷減肥班 日食一萬卡1個月猝死

即時國際
更新時間：22:12 2025-11-27 HKT
發佈時間：22:12 2025-11-27 HKT

俄羅斯一名30歲健身網紅為了推銷他的減肥班，自製一項「飲食馬拉松」挑戰，瘋狂暴吃垃圾食物讓自己增重最少25公斤，然後再展示減磅功力，以奬金吸引粉絲一起減肥。然而他增重僅達目標一半就感到身體不適，不幸在睡夢中猝死。

報稱不適死於心臟衰竭

據外媒報道，這名健身教練兼網紅努揚津（Dmitry Nuyanzin），來自俄羅斯奧倫堡。在死前一天，他取消了教練課程，並向朋友表示身體不適，打算去看醫生，結果他在睡夢中因心臟衰竭死亡。

努揚津過去幾星期每天吃高達10000卡路里，他在社交媒體上記錄了自己的瘋狂飲食，包括早餐吃一大盤麵包、半個蛋糕；午餐是淋滿蛋黃醬的水餃；晚餐則是1個漢堡包加2份薄餅，還額外吃零食。

上周他在Instagram上最後一則帖文就是一邊吃着樂事薯片（Lays），一邊展示體重105公斤的大肚腩，他在1個月內重了13公斤。他還跟粉絲承諾，只要體重超過100公斤的人，能夠在新年前減掉10%的體重，就能獲得1萬盧布（約1000港元）的獎金。

