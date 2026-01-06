生擒馬杜羅｜美媒指特朗普要求助管理委國 魯比奧被形容為「委內瑞拉總督」

美國日前出兵抓獲委內瑞拉總統馬杜羅後，特朗普指美國將暫管委內瑞拉，外界關注華府將如何處理委內瑞拉。《華盛頓郵報》引述多名熟悉內情的美國官員報道，總統特朗普正高度倚重國務卿魯比奧（Marco Rubio），由其在過渡期內主導委內瑞拉事務，被美國政界及傳媒形容為「委內瑞拉總督」（Viceroy of Venezuela）。

助處理石油資產分配及選舉安排等

報道指，魯比奧在策劃今次抓捕馬杜羅行動中扮演核心角色，而隨着當地暫未有明確人選，特朗普已要求魯比奧協助「運作」委內瑞拉，包括處理石油資產分配、制裁政策、選舉安排及安全問題等。《華郵》形容，這將是魯比奧至今最具挑戰性的政治角色。

特朗普早前向記者表示，美國將在「一段時間內」協助委內瑞拉運作，並指魯比奧已與委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）接觸，對方「願意配合美方，讓委內瑞拉再次偉大」。不過，羅德里格斯其後公開反駁，強調委內瑞拉「永遠不會再成為任何帝國的殖民地」。

《華郵》分析指，魯比奧長年主張對委內瑞拉實施政權更替，其政治立場與家庭背景密切相關。他的父母在古巴革命前移民美國，身邊人士形容，拉丁美洲左翼政權問題「已深植於他的政治DNA」。魯比奧亦精通西班牙語，與多國拉美政要及委內瑞拉反對派關係密切，令他成為特朗普在該區的關鍵操盤手。

不過，報道亦引述學者及前官員警告，美國或低估管治委內瑞拉的難度。有分析指出，若缺乏大規模地面部隊，美國難以真正控制局勢；亦有民主黨議員批評，魯比奧早前曾向國會表示行動並非「政權更替」，質疑政府誤導國會。

相關新聞：生擒馬杜羅︱馬杜羅夫婦否認控罪 庭上稱「我是正直的人，我仍是委國總統」

《華郵》總結指，雖然拘捕馬杜羅被魯比奧陣營視為重大外交勝利，但如何在不陷入長期佔領或地區動盪下重塑委內瑞拉，將成為特朗普政府與魯比奧面臨的最大考驗。