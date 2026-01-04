日本栃木縣逾10車追撞致1死3傷 疑貨車跌貨落國道肇禍
日本關東地區栃木縣今日（4日）發生一宗交通事故，10多輛汽車連環相撞，造成至少1人死亡、3人受傷。
日本警方通報說，今日凌晨5時30分左右，一輛卡車行至栃木縣佐野市一處國道路段時，其貨廂內物品散落至路面，導致後方多輛汽車打滑失控，進而發生連環碰撞。
通報又指一名男性被送往醫院搶救，但因傷勢過重不治身亡，另有3人受傷。警方正在調查事故具體原因。
去年12月26日，群馬縣水上町關越高速公路（關越自動車道）亦發生連環追撞事故。至少60輛車於冰封路面上失控相撞，現場引發大規模火災，多輛車輛被燒毀。事件造成至少2人死亡，26人受傷送院。
