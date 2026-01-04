空襲委內瑞拉｜馬杜羅「閃電式」被擒 委內瑞拉軍力到底如何？
更新時間：00:30 2026-01-04 HKT
發佈時間：00:30 2026-01-04 HKT
發佈時間：00:30 2026-01-04 HKT
美軍空襲委內瑞拉不久，美國總統特朗普就宣布生擒了委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子。這個人口2800萬的南美洲國家，其軍事力量到底如何？
據內地《齊魯晚報》梳理，委內瑞拉保持著拉美規模最大的常備軍之一，武裝部隊包括陸軍、海軍、空軍、國民警衛隊以及民兵。有分析認為，其各兵種現役武裝部隊總人數約15萬，擁有30架戰機、40多艘軍艦、200輛坦克及防空武器等。
委內瑞拉還擁有一定規模的戰鬥機力量，主力為一個團的蘇-30MK2戰機，還有一定數量的F-16戰機。這些戰機可以執行對地、對海打擊任務，也具備一定的中距空戰能力。但總體來看，委內瑞拉空中力量相對薄弱，戰機性能較為落後，且缺乏完整的作戰體系。
在防空系統方面，委內瑞拉裝備有S-300、「山毛櫸」及「鎧甲-S1」等，構成了遠中近結合的防空體系。俄羅斯此前曾派遣伊爾-76運輸機，向委運送了「鎧甲-S1」和「山毛櫸」-M2E防空系統等裝備。
面對特朗普政府步步緊逼，去年9月委內瑞拉宣布啟動「獨立200計劃」，在全國284個「前線」地點部署軍隊、警察和民兵。去年10月初，委內瑞拉在全國範圍舉行特別軍事演習，檢驗武裝部隊和民兵組織的指揮和通信能力。針對特朗普揚言要展開地面進攻，委內瑞拉還進行了地面布防，在核心區域鋪設路障，不過結果顯示不堪一擊。
