委內瑞拉空襲｜馬杜羅曾稱願與美對話打擊毒品「80%美國人也不想再來一場越南戰爭」

當地時間1月3日，委內瑞拉首都加拉加斯傳出多聲不明爆炸聲，美媒指是美軍空襲。而在這之前，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）在新年採訪中剛指責特朗普政府在大多數美國民眾「不想再來一場越南戰爭、阿富汗戰爭」的情況下，捏造借口對委採取行動，企圖攫取委內瑞拉的戰略資源。

在1月1日委內瑞拉國家電視台西班牙語頻道TeleSUR發布的採訪中，馬杜羅表示，美國之所以將委內瑞拉描繪成所謂的「毒品國家」，是因為「他們已經找不到其他理由」。

「簡單地說，因為他們無法指控我，無法指控委內瑞拉擁有大規模殺傷性武器，無法指控我們擁有核導彈、正在研製核武器，或者擁有化學武器，他們就捏造了一項指控。」馬杜羅說，「他們自己也清楚，這項指控與當年的大規模殺傷性武器指控一樣虛假，而正是這一指控把他們拖入了一場永無休止的戰爭。」

他指出，「80%的美國民眾不想要另一場越南戰爭，他們也不想要一場新的阿富汗戰爭」，「所以說，現任美國政府的政策違背了美國社會和人類的期望」。

而較早前，馬杜羅曾表態：準備好基於事實與美進行嚴肅對話。馬杜羅在電視節目中明確表示：「如果美方想就打擊毒品走私的協議進行嚴肅談判，委方『隨時準備著』。」他指出，即使在美國本土，也有許多人不相信所謂「委內瑞拉製毒」的說法。他強調，雙方需要在「掌握事實的基礎上，認真地進行對話」。

過去數月來，美方以打擊「毒品恐怖主義」為由，在委內瑞拉附近的加勒比海域部署大規模海空兵力，並在加勒比海和東太平洋擊沉約30艘美方指稱的「販毒船」，造成逾百人死亡。值得關注的是，2025年12月，馬杜羅與美國總統特朗普曾互通電話，被外界視為雙方接觸的跡象。