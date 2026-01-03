特朗普下令空襲委內瑞拉｜【持續更新】目標包括國防部、軍用機場等 首輪轟炸持續約1小時

委內瑞拉與美國的緊張局勢不斷升級之際，委內瑞拉首都加拉加斯周六凌晨傳出爆炸巨響，濃煙滾滾升起。多個外媒採訪團隊目擊爆炸。

美媒引述官員稱，特朗普下令空襲委內瑞拉軍事設施等目標。霍士新聞指，官員證實是美軍對委內瑞拉實施空襲。

委內瑞拉進入緊急狀態

相關新聞：委內瑞拉遭美軍空襲｜總統馬杜羅宣布國家進入緊急狀態並動員國防軍 稱拒絕接受美國「軍事侵略」

委內瑞拉政府發表官方聲明，指責美國襲擊該國多州民用和軍事設施，稱其為「軍事侵略」。首都加拉加斯以及米蘭達州、阿拉瓜州和拉瓜伊拉州也受到攻擊。委內瑞拉已宣布進入緊急狀態。

據內地央視消息，美軍對委內瑞拉境內的首輪轟炸已結束，持續了約1小時。轟炸地點包括委軍用機場、國防部、港口等目標。

首輪轟炸持續約1小時

美聯社報道，加拉加斯至少發生7次爆炸，有人聽到低空飛行的飛機聲，該市南部靠近一個主要軍事基地的地區停電。美國有線電視新聞網（CNN）報道，第一次爆炸發生在當地凌晨1時50分左右。CNN東北頻道記者埃爾南德斯說：「其中一次爆炸威力巨大，爆炸後我的窗戶都震動了。」

相關新聞：委內瑞拉遭美軍空襲｜馬杜羅曾稱願與美對話打擊毒品「80%美國人也不想再來一場越南戰爭」

特朗普指責委內瑞拉獨裁領導人馬杜羅助長毒品犯罪和導致赴美移民潮，聲稱美國的任何行動都是以遏制毒品走私為目標。美國是反對馬杜羅在2024年贏得大選的眾多國家之一。

馬杜羅指美國企圖殖民委內瑞拉

馬杜羅反指特朗普覬覦該國豐富的化石燃料儲備，企圖「殖民委內瑞拉」。在1月1日委內瑞拉國家電視台西班牙語頻道TeleSUR發布的採訪中，馬杜羅表示，美國之所以將委內瑞拉描繪成所謂的「毒品國家」，是因為「他們已經找不到其他理由」。

美商業航班被禁入委內瑞拉領空

相關新聞：委內瑞拉空襲｜美商業航班被禁止進入委國領空 特朗普曾聽取國家安全簡報

當地時間1月3日，美國聯邦航空局以「軍事活動正在進行中」為由，禁止美國商業航班進入委內瑞拉領空。據紐約時報，美國總統特朗普目前正在佛羅里達州的海湖莊園。另據白宮消息，當地時間1月2日晚，特朗普聽取了國家安全簡報。