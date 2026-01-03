直播「證明移民區安全」變打臉 德女網紅科隆跨年遭連環襲擊 網民：真相很痛苦

移民問題近年成為歐美民眾關心議題，德國科隆（Cologne）一名著名女直播主Kunshikitty，為了證明女性走在移民社群中依然安全，特意在除夕深夜走入科隆街頭進行直播。豈料直播期間她多次遭到暴力襲擊，不僅被硬物擊中頭部，更疑似遭煙火射擊。事件引發網民熱議，有人同情其遭遇，亦有網民直言她是「自取其辱」，慶幸真相被揭露。

10年前跨年夜 科隆曾爆大規模集體性侵案震驚全球

事發於除夕深夜至元旦凌晨，Kunshikitty在Twitch平台進行直播，初衷是希望打破外界對移民社區治安惡劣的印象，展示女性可以獨自在該區享受夜生活。然而，隨著直播推進，現場氣氛急轉直下。當她走在人群中時，突然被不明雜物擊中頭部，她隨即在鏡頭前驚呼：「噢，我被東西打中了，擊中了我的頭。」她更無奈地表示，如果自己身邊有一名兩米高的保鑣，那些人絕對不敢亂來。

然而襲擊並未停止，當她向前絲續行時，突然再有人向她投擲疑似煙火的物體。據德國《圖片報》（BILD）報導，Kunshikitty在事件中受了輕傷，她事後表示會報警追究。科隆警方亦證實，已就這宗襲擊案立案調查。

事件在網絡發酵後，輿論呈現兩極化。部分網民表示同情，認為歐洲公共安全問題已到刻不容緩的地步。不過，更有大量網民對其「幸災樂禍」，留言稱：「雖然不喜歡看到有人受傷，但很高興看到她被迫揭露真相」、「安全不是靠口號，這場直播變成了犯罪現場紀錄」、「這就是她想要的『證明』」。

事實上，科隆的跨年治安一直備受關注。10年前（2016年）的跨年夜，科隆曾發生震驚全球的大規模集體性侵案。當夜在科隆有約1,000名北非裔及阿拉伯裔男子聚集在中央火車站外的廣場，分組包圍性侵犯和搶劫多名在該地慶祝新年的女性，另有數十名男子被搶劫和毆打。事後警方在科隆收到超過800宗報案，其中超過500宗涉及性侵犯，至少有3名女子遭到強姦。

為防悲劇重演，德國各大城市在今年跨年均加派警力。然而，針對執法人員的襲擊依然猖獗。單在今年跨年，德國已有21名警員被煙火或暴徒襲擊受傷。截至元旦凌晨，僅柏林一地已有超過400人被捕，反映當地公共安全形勢依然嚴峻。

位於萊茵河畔的科隆是德國第四大城市，是一座古老而繁華的現代化商業都市，擁有專門的富人區，但移民比例同樣高。