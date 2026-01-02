跨年活動也有假！ 英國伯明翰數百人受騙「看煙花」撲空

英國數百人在12月31日晚湧入伯明翰（Birmingham）市中心，期待看着煙花開心迎接2026年，豈料現場「一片寂靜」，根本沒有任何煙花表演。這已是連續第2年發生「假跨年活動」的烏龍事件，警方擔心此類假消息會構成城市安全問題。

英國《衛報》報導，網傳「假活動廣告」宣稱伯明翰百年廣場（Centenary Square）將舉辦跨年活動，除了「令人目眩神迷的煙花秀」，還有美妙音樂伴奏，邀請大眾參與這場「充滿活力的盛宴」。

西密德蘭（West Midlands）警方12月30日已發布聲明，澄清說「跨年夜，伯明翰市中心沒有官方煙花表演或市政府舉辦的活動。不幸的是，這些假消息經常導致混亂與失望。」

儘管如此，仍有不少人受騙上當。社交媒體流傳影片顯示，大批民眾聚集在百年廣場的摩天輪前方，「排隊看煙花，結果天空一片寂靜。」

據指去情也曾發生同類事件，數千人因網絡假消息宣傳的煙花、表演和美食攤販湧入伯明翰市中心，到場才知道被騙。除了伯明翰，也有人因AI生成的假照片，以為白金漢宮舉辦聖誕市集，到場才發現是一場空。

疑似AI生成的虛假活動資料。

西密德蘭警方指出，此類假消息可能造成「城市真正的安全問題」。「當大批民眾為了不存在的活動聚集時，會對大眾運輸、緊急服務造成壓力，並導致市中心出現交通堵塞。」