Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李在明訪華行程公布 下周一晤習近平共商民生與和平

即時國際
更新時間：16:56 2026-01-02 HKT
發佈時間：16:56 2026-01-02 HKT

南韓總統李在明將於1月4日至7日對中國進行國是訪問。據韓聯社報道，李在明將於5日與中國國家主席習近平舉行會談，共商民生與和平問題。

韓聯社2日報道，南韓國家安保室室長魏聖洛2日在記者會上介紹李在明訪中行程安排。李在明將於4日至7日對中國進行國是訪問，並於5日與習近平舉行會談，兩人將就韓半島和平與無核化事宜進行探討。

相關新聞：王毅與南韓外長通話 批日開倒車盼韓守一中

南韓總統李在明將在明年1月4日起訪華四天。圖為習近平於2025年11月與李在明舉行會談。
南韓總統李在明將在明年1月4日起訪華四天。圖為習近平於2025年11月與李在明舉行會談。

魏聖洛又表示，此訪行程中，中韓預計將討論在供應鏈投資、數位經濟、環境與氣候變化、人文交流、旅遊及打擊跨國犯罪等領域的務實合作。

除了韓中首腦會談外，李在明將於5日出席韓中商務論壇，6日分別與中國國務院總理李強、中國全國人大常委會委員長趙樂際會面。

相關新聞：南韓總統李在明應習近平邀請 明年1月4日起訪華四天

此前消息，本次李在明訪華團隊陣容豪華，由三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等200多名韓國企業家將組成經濟代表團，將隨同李在明訪華。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:16
樂華南邨謀殺案│女死者父親首開腔：「希望盡快搵到兇手 為佢沉冤得雪」　
突發
6小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
9小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
8小時前
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
生活百科
5小時前
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
投資理財
4小時前
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
影視圈
7小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
2026-01-01 17:44 HKT
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大維修工程｜廉署拘21人 涉觀塘兩屋苑大維修貪污 部分人有黑社會背景
00:57
大維修工程｜廉署拘21人 涉觀塘兩屋苑大維修貪污 部分人有黑社會背景
社會
5小時前