李在明訪華行程公布 下周一晤習近平共商民生與和平

南韓總統李在明將於1月4日至7日對中國進行國是訪問。據韓聯社報道，李在明將於5日與中國國家主席習近平舉行會談，共商民生與和平問題。

韓聯社2日報道，南韓國家安保室室長魏聖洛2日在記者會上介紹李在明訪中行程安排。李在明將於4日至7日對中國進行國是訪問，並於5日與習近平舉行會談，兩人將就韓半島和平與無核化事宜進行探討。

南韓總統李在明將在明年1月4日起訪華四天。圖為習近平於2025年11月與李在明舉行會談。

魏聖洛又表示，此訪行程中，中韓預計將討論在供應鏈投資、數位經濟、環境與氣候變化、人文交流、旅遊及打擊跨國犯罪等領域的務實合作。

除了韓中首腦會談外，李在明將於5日出席韓中商務論壇，6日分別與中國國務院總理李強、中國全國人大常委會委員長趙樂際會面。

此前消息，本次李在明訪華團隊陣容豪華，由三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等200多名韓國企業家將組成經濟代表團，將隨同李在明訪華。