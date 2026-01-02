王毅與南韓外長通話 批日開倒車盼韓守一中

南韓總統李在明將於4至7日訪華。中國外交部部長王毅前天與南韓外長趙顯通電話表示，「日本一些政治勢力試圖開歷史倒車」，相信韓方會採取正確立場，在「台灣問題上恪守一個中國原則」。

指中韓穩步呈現向好發展勢頭

李在明將訪問北京、上海，並且與國家主席習近平會晤。據韓國媒體報道，三星電子、SK集團、現代汽車、LG集團四大集團會長等200多名韓國企業家將組成經濟代表團，隨同訪華。韓聯社報道，李在明此行將進一步鞏固雙邊溝通渠道，以經濟領域為中心致力恢復雙邊合作關係。

李在明將訪問北京、上海，並且與國家主席習近平會晤。

王毅表示，在兩國元首戰略引領下，中韓關係走出低谷、重回正軌，穩步呈現向好發展勢頭。中方重視並歡迎李在明訪華，相信在雙方共同努力下，此訪將推動中韓戰略合作夥伴關係取得新進展。

王毅表示，今年是抗戰勝利80周年，「面對日本一些政治勢力試圖開歷史倒車，為侵略殖民罪行翻案，相信韓方會秉持對歷史和人民負責的態度，採取正確立場，維護國際正義，包括在台灣問題上恪守一個中國原則。」

據中方訊息，趙顯表示，李在明高度重視對中國的合作，堅定致力於發展韓中戰略合作夥伴關係。韓方願與中方密切配合，確保李在明訪中順利、成功。韓方尊重一個中國立場不會改變。

日本首相高市早苗涉台講話，引發中日關係高度緊張。據韓國《朝鮮日報》報道，中國可能要求韓方表明立場。韓國外交部日前表示，「希望台灣海峽和平穩定，通過對話與合作實現兩岸關係的和平發展。」