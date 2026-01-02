Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意 | 東海道新幹線「私人包廂」復活 相隔23年重新推出

即時國際
更新時間：13:25 2026-01-02 HKT
發佈時間：13:25 2026-01-02 HKT

日本JR東海宣布，東海道新幹線自今年10月1日起，將重新推出包廂座位服務。這是自2003年100系列車退役後，相隔23年再度推出的新幹線包廂服務，包廂將配備專屬Wi-Fi、可調節照明與空調系統，打造高品質私人空間。

配備專屬Wi-Fi 打造私人空間

JR東海社長丹羽俊介在新年媒體訪談中透露，今次包廂設計將改造車廂連接處的工作空間，每個編組配置單人用及2人用包廂各一間。丹羽俊介表示，為了因應乘客旅行目的日趨多元化的需求，希望能提供確保隱私的優質空間。

東海道新幹線將推出私人包廂，打造高品質獨立空間。JR東海
東海道新幹線將推出私人包廂，打造高品質獨立空間。JR東海
新型N700S部分車輛10/1起陸續推出包廂服務。JR東海官網
新型N700S部分車輛10/1起陸續推出包廂服務。JR東海官網
JR東海相隔23年再度推出新幹線包廂服務。路透社
JR東海相隔23年再度推出新幹線包廂服務。路透社

儘管目前尚未敲定具體收費標準，但丹羽俊介坦言，費用會比綠色車廂更高。包廂服務將導入最新N700S車型，但具體導入編組數量仍在評估中。

收費將較綠色車廂高

東海道新幹線過去也曾擁有包廂、餐車、自助餐廳等多元設施，但隨著2003年雙層100系列車退役後，為了大幅增班，座位配置趨於統一化。

JR東海強調，重啟包廂服務旨在滿足商務及觀光旅客的多樣需求，透過確保隱私的優質空間，提升整體服務層次。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
14小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
18小時前
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
4小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
20小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
15小時前
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
突發
1小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
23小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
17小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
2026-01-01 12:00 HKT