遊日注意 | 東海道新幹線「私人包廂」復活 相隔23年重新推出

日本JR東海宣布，東海道新幹線自今年10月1日起，將重新推出包廂座位服務。這是自2003年100系列車退役後，相隔23年再度推出的新幹線包廂服務，包廂將配備專屬Wi-Fi、可調節照明與空調系統，打造高品質私人空間。

配備專屬Wi-Fi 打造私人空間

JR東海社長丹羽俊介在新年媒體訪談中透露，今次包廂設計將改造車廂連接處的工作空間，每個編組配置單人用及2人用包廂各一間。丹羽俊介表示，為了因應乘客旅行目的日趨多元化的需求，希望能提供確保隱私的優質空間。

東海道新幹線將推出私人包廂，打造高品質獨立空間。JR東海

新型N700S部分車輛10/1起陸續推出包廂服務。JR東海官網

JR東海相隔23年再度推出新幹線包廂服務。路透社

儘管目前尚未敲定具體收費標準，但丹羽俊介坦言，費用會比綠色車廂更高。包廂服務將導入最新N700S車型，但具體導入編組數量仍在評估中。

收費將較綠色車廂高

東海道新幹線過去也曾擁有包廂、餐車、自助餐廳等多元設施，但隨著2003年雙層100系列車退役後，為了大幅增班，座位配置趨於統一化。

JR東海強調，重啟包廂服務旨在滿足商務及觀光旅客的多樣需求，透過確保隱私的優質空間，提升整體服務層次。