特朗普健康受關注 自爆日服阿士匹靈劑量高於醫生建議

美國總統特朗普接受傳媒專訪時披露，自己每天服用的阿士匹靈劑量超過醫生的建議。這番言論再次引發外界對其健康狀況的關注，79歲的特朗普手上曾出現瘀青，他的腳踝也明顯腫脹。去年10月有報道指他曾接受過磁力共振（MRI）檢查，以及他曾在公開活動中多次閉眼，引發猜測。

特朗普在元旦日刊出的《華爾街日報》專訪中表示：「他們說阿士匹靈有助於稀釋血液，我不希望流過我心臟的是濃稠的血。我想要清澈的好血流過我的心臟。這樣說清楚嗎？」

特朗普否認曾在白宮會議上睡著，堅稱自己只是在閉目休息。法新社

79歲的特朗普右手曾出現瘀青。法新社

根據白宮的說法，特朗普右手上的瘀青是因為他跟許多人握手所致。法新社

服阿士匹靈防心臟病

根據梅約醫院（Mayo Clinic）的說法，每日服用阿士匹靈可能會降低60歲以上族群罹患心臟病或中風的機率，最常用的是81毫克的低劑量阿士匹靈。

然而，特朗普的主診醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）告訴《華爾街日報》，特朗普每天服用325毫克的阿士匹靈來預防心臟病。

澄清接受CT而非MRI檢查

根據白宮的說法，特朗普手上的瘀青是因為他跟許多人握手所致，MRI檢查則屬預防性質。

被問及那次MRI檢查時，特朗普和巴巴貝拉告訴《華爾街日報》，其實他接受的是電腦斷層掃描（CT）。

巴巴貝拉說，特朗普的醫生團隊原本考慮安排MRI或電腦斷層掃描，最後決定進行CT，「以明確排除任何心血管問題」，而檢查結果並未發現異常。

患慢性靜脈功能不全

去年夏天，白宮表示，特朗普被診斷出慢性靜脈功能不全，這是一種老年人常見的疾病。這種疾病是指腿部靜脈無法將血液正常輸送回心臟，導致血液淤積在小腿。

特朗普表示他曾短暫嘗試穿壓力襪來緩解腫脹，但後來因為不喜歡而放棄了。

他又否認自己在白宮會議上睡著過，儘管攝影機拍到他閉著眼睛，但他堅稱自己只是在閉目休息或眨眼。

揭睡眠時間很少

他說：「我只是閉上眼睛，這對我來說很放鬆。有時候他們會拍到我眨眼、眨眼的照片，捕捉到我眨眼的瞬間。」

他說自己晚上睡眠很少，這個習慣在他第一個任期內也曾有過。他說自己每天很早就在白宮官邸開始一天的工作，大約上午10點左右前往橢圓形辦公室，一直工作到晚上7點或8點。

自誇基因非常好

他對自己聽力問題不予置評，稱他只有在「人多說話的時候」才會聽不清，並表示自己精力充沛，這要歸功於自己的基因非常好。

特朗普是美國史上第2年長的總統，僅次於民主黨籍前總統拜登。拜登在健康狀況屢遭質疑的情況下，2024年放棄競選連任，去年卸任時已82歲。