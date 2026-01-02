Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑞士酒吧奪命火成該國最嚴重慘劇之一 華使館：未收到中國公民傷亡消息

即時國際
瑞士滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）於元旦凌晨驚傳慘重火災，當地一家正舉行跨年派對的酒吧突然起火爆炸，當時場內擠滿過百名慶祝新年的遊客。瑞士當局證實，事故至今已造成至少40人死亡、115人受傷。聯邦主席帕姆蘭（Guy Parmelin）對事件感到極度震驚，形容為瑞士史上「最嚴重悲劇之一」，全國將下半旗誌哀。中國駐瑞士大使館則表示，暫未收到有中國公民於事件中傷亡的消息。

受害者多為外國遊客 法國八人失聯

案發於元旦凌晨時分，大批年輕男女聚集於阿爾卑斯山區的酒吧內迎接新年，現場氣氛原本高漲。據報火勢迅速蔓延並觸發爆炸，多人因逃生不及被困火場。瓦萊州警方在首府錫永（Sion）召開記者會，證實死傷者眾多，傷者中大部分傷勢嚴重，正於醫院搶救。

由於克朗-蒙大拿鎮是著名滑雪勝地，受害者中不乏外籍人士。中國駐瑞士大使館僑領處回應傳媒查詢時表示，目前尚未接獲中國公民傷亡報吿。法國外交部則發表聲明，指出不排除死者中包含法國國民，現時仍有8名法國公民失聯。法國總統馬克龍已致電帕姆蘭表示慰問，並主動提供醫療援助，目前已有3名傷者轉送到法國境內醫院治理。

聯邦主席帕姆蘭：全國降半旗五天致哀

帕姆蘭在災後形容這次火災是國家最沉重的悲劇之一，並宣布瑞士聯邦議會大廈將降半旗5天，以表達舉國之哀。他向提供物資及醫療救援的法國、德國及意大利表示感謝，強調外交部正加緊聯繫外籍死者家屬，並重申必須吸取教訓，防止同類慘劇重演。

至於起火原因，瓦萊州檢察官指出目前仍在全面調查中，不排除任何可能性，但初步已排除涉及恐怖襲擊或人為蓄意攻擊，暫時無人被捕。警方及地方官員補充，當務之急是進行法醫鑑定以確認死者身份，由於傷亡人數眾多，相關移交遺體的工作將需要一段較長時間處理。

