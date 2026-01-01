Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

社交媒體「上癮」︱法國擬仿效澳洲 禁止15歲以下兒童使用

即時國際
更新時間：18:49 2026-01-01 HKT
發佈時間：18:49 2026-01-01 HKT

小孩沉迷玩社交平台，讓不少家長及政府擔心對其成長造成負面影響。法新社取得一份法案草案，法國將再度嘗試保護兒童及少年免於過度使用數碼螢幕，計劃於9月前提出法案，禁止15歲以下兒童使用社群媒體。澳洲去年12月已正式實施16歲以下兒童禁用社交媒體，創下世界首例。

據悉法案獲得法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）支持。他早前表示，國會應於1月開始就此提案展開討論。有關法案草案指出：「許多研究與報告證實，小孩過度使用數碼螢幕會帶來各種風險。」

法國政府表示，兒童未受限制上網容易接觸不當內容，可能遭受網絡欺凌，或出現睡眠模式改變等問題。該草案共有兩條條文：禁止線上平台向15歲以下兒少提供社群媒體服務；禁止中學學生使用手機。

早在2018年，法國就已禁止學前教育機構與政府學校中學生使用手機，但實際執行情況有限。法國於2023年通過的「數位法定年齡15歲」法案，因違反歐洲聯盟規定而無法施行。

與此同時，法國參議院上月通過一項倡議，旨在保護青少年免於過度使用數位螢幕及社群媒體，其中規定13至16歲的青少年註冊社群媒體帳號須取得家長同意。該提案已提交國民議會，仍須獲得同意才能正式成為法律。

