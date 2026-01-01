Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬航MH370︱重啟搜索工作尋事件真相 團隊船隻已抵印度洋指定區域

即時國際
法國廣播電台引述美聯社報道，周三（去年12月31日），針對馬航MH370航班的深海搜尋行動在印度洋重新啟動。2014年3月8日，載有239人的客機神秘失蹤，事隔超過十年，飛機失蹤謎團仍未解開。

西澳港口進行預備工作

馬來西亞交通部周三表示，搜尋船隻「Armada 86 05」號已抵達指定搜索海域，並攜帶兩台自主水下航行器展開工作。聲明未披露具體搜索區域的位置，僅稱該船此前在澳洲西部的費裡曼圖港（Fremantle Port）作搜索準備工作。

相關新聞：馬航MH370︱部份失聯家屬提告 北京法院判賠逾¥290萬

政府聲明中並未明確提及海洋勘探公司Ocean Infinity。該公司曾主導此前的搜索行動，也一直被視為此次新一輪搜尋的執行方。不過，政府所提到、以編號指代的這艘船隻，已被多家海事和航空網站確認屬於Ocean Infinity。

早在去年12月初，馬來西亞政府就表示，這家總部位於美國德州的海洋機器人公司將依據更新後的「找不到不收費」（no-find, no-fee）協議，對重點海底區域展開搜索。

相關新聞：馬航MH370｜ 水下探測公司事隔7年再試尋殘骸 曾歷兩次搜索失敗

該海洋勘探公司已確認重新啟動MH370的搜尋工作，但以行動「重要且高度敏感」為由，拒絕進一步評論。

MH370航班於2014年3月8日從吉隆坡起飛前往北京，起飛不久後即從雷達上消失。機上乘客除了超過150名中國人外，還有50名馬來西亞人，以及法國、澳洲、印尼、印度、美國、烏克蘭、加拿大等國公民。隨後，衛星數據顯示飛機偏離原定航線，向偏遠的印度洋南部飛行，調查人員認為飛機最終在該處墜毀，但航線改變的原因至今仍未得到解釋。

↓立即下載星島頭條App↓

