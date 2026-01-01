Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麻疹︱美國恐跌出絕跡地區 去年病例逾2000宗創30年新高　

即時國際
更新時間：14:45 2026-01-01 HKT
發佈時間：14:45 2026-01-01 HKT

美國疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，2025年美國通報的麻疹（Ｍeasles）病例數超過2000宗，是30年來首見。

Axios新聞網報道，病例激增且疫情持續擴散，恐使美國在2026年1月底前失去已維持數十年全球公認的「麻疹絕跡」地位。

相關新聞：麻疹流感百日咳病例激增下 美疾控中心裁撤核心防疫團隊130人

這波麻疹疫情時值衛生部長小羅勃拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）試圖淡化麻疹風險，並散播有關疫苗的誤導性說法、在缺乏科學證據下標榜其他替代方案。

CDC的資料顯示，截至12月23日全美共通報2012宗麻疹病例；87%的病例源自50個不同的疫情群組，所有感染者中約93%未接種疫苗或疫苗接種狀態不明。

通報病例最多的州為德克薩斯州（803宗），其次是亞利桑那州（187宗）與南卡羅來納州（156宗）。相比之下，2024年全美僅通報285宗麻疹確診例。

去年2025年11月10日，加拿大公共衞生署宣布，因境內麻疹疫情持續傳播超過一年，已接到泛美衞生組織正式通知，加拿大失去了「麻疹消除國」地位。加國1998年宣布消除麻疹。 加國的大規模麻疹疫情始於去年10月，而去年，10個省區累計報告麻疹病例5138宗，確診4777宗，疑似361宗，2名患者死亡。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
00:29
屯門星堤外籍夫婦爆爭執打鬥 30歲妻暈倒房內當場死亡 夫涉藏毒被捕
突發
12小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
6小時前
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
即時國際
8小時前
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
5小時前
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
飲食
23小時前
前「TVB咪神」即將結婚突然宣佈重大決定 晒火辣豐滿身材告別過去：經過深思熟慮
前「TVB咪神」即將結婚突然宣佈重大決定 晒火辣豐滿身材告別過去：經過深思熟慮
影視圈
19小時前
立法會宣誓儀式上午11時開始。
立法會90名議員完成宣誓 7人被要求重新宣讀 何君堯背稿「甩轆」 一人無舉右手照pass
政情
3小時前
Bob林盛斌17歲女林霏兒造型惹火 低胸裝疑現身夜場 車廂內咬手指展現超齡性感
Bob林盛斌17歲女林霏兒造型惹火 低胸裝疑現身夜場 車廂內咬手指展現超齡性感
影視圈
20小時前
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
影視圈
21小時前