麻疹︱美國恐跌出絕跡地區 去年病例逾2000宗創30年新高　

美國疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，2025年美國通報的麻疹（Ｍeasles）病例數超過2000宗，是30年來首見。



Axios新聞網報道，病例激增且疫情持續擴散，恐使美國在2026年1月底前失去已維持數十年全球公認的「麻疹絕跡」地位。

這波麻疹疫情時值衛生部長小羅勃拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）試圖淡化麻疹風險，並散播有關疫苗的誤導性說法、在缺乏科學證據下標榜其他替代方案。



CDC的資料顯示，截至12月23日全美共通報2012宗麻疹病例；87%的病例源自50個不同的疫情群組，所有感染者中約93%未接種疫苗或疫苗接種狀態不明。



通報病例最多的州為德克薩斯州（803宗），其次是亞利桑那州（187宗）與南卡羅來納州（156宗）。相比之下，2024年全美僅通報285宗麻疹確診例。



去年2025年11月10日，加拿大公共衞生署宣布，因境內麻疹疫情持續傳播超過一年，已接到泛美衞生組織正式通知，加拿大失去了「麻疹消除國」地位。加國1998年宣布消除麻疹。 加國的大規模麻疹疫情始於去年10月，而去年，10個省區累計報告麻疹病例5138宗，確診4777宗，疑似361宗，2名患者死亡。