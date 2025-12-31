中日交惡｜日本企業領袖代表團延期訪華 13年來首次

在中日關係持續惡化的背景下，由約200名日本商界領袖組成的日中經濟協會決定，取消原定於1月20日進行的訪華行程。協會稱，難以安排與中方官員的會面，且尚未確定新的出訪日期。這是13年來，兩國的政治對峙首次干擾這一促進經貿交流的年度訪問。外交部發言人林劍今天回應，中方敦促日方撤回首相高市早苗「錯誤言論」，為中日正常交流創造必要條件。

日中經濟協會在聲明中說：「當前的日中關係背景下，我們一直持續努力促成此次代表團成行。然而，我們發現難以與包括國家領導人在內的中國政府部門安排足夠的交流。」

彭博社報導稱，這是13年多來，政治對峙首次干擾這一促進經貿交流的年度訪問，顯示北京對日本首相高市早苗涉台言論的不滿仍在持續。

原計劃隨團的包括三菱商事、松下控股高管，以及日本兩大商界團體日本經濟團體聯合會和日本商工會議所的代表。根據一份行程草案，代表團原希望會見中國國家主席習近平和國務院總理李強。李強曾於2024年與這一團體會面，中國國務院副總理何立峰也在2025年初接待過他們。