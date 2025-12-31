Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日交惡｜日本企業領袖代表團延期訪華 13年來首次

即時國際
更新時間：19:04 2025-12-31 HKT
發佈時間：19:04 2025-12-31 HKT

在中日關係持續惡化的背景下，由約200名日本商界領袖組成的日中經濟協會決定，取消原定於1月20日進行的訪華行程。協會稱，難以安排與中方官員的會面，且尚未確定新的出訪日期。這是13年來，兩國的政治對峙首次干擾這一促進經貿交流的年度訪問。外交部發言人林劍今天回應，中方敦促日方撤回首相高市早苗「錯誤言論」，為中日正常交流創造必要條件。

日中經濟協會在聲明中說：「當前的日中關係背景下，我們一直持續努力促成此次代表團成行。然而，我們發現難以與包括國家領導人在內的中國政府部門安排足夠的交流。」

彭博社報導稱，這是13年多來，政治對峙首次干擾這一促進經貿交流的年度訪問，顯示北京對日本首相高市早苗涉台言論的不滿仍在持續。

原計劃隨團的包括三菱商事、松下控股高管，以及日本兩大商界團體日本經濟團體聯合會和日本商工會議所的代表。根據一份行程草案，代表團原希望會見中國國家主席習近平和國務院總理李強。李強曾於2024年與這一團體會面，中國國務院副總理何立峰也在2025年初接待過他們。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
突發
50分鐘前
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
10小時前
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
影視圈
7小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
23小時前
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
影視圈
3小時前
安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑
安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑
影視圈
5小時前
車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過
00:29
車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過
突發
8分鐘前
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
03:09
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
影視圈
9小時前