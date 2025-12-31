Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰柬停火｜泰國履約釋放18戰俘 下一步合作除雷

即時國際
更新時間：15:13 2025-12-31 HKT
發佈時間：15:13 2025-12-31 HKT

泰國與柬埔寨簽署停火協議後，雖然傳出無人機入侵泰國領空爭議，泰國政府仍於周三（31日）釋放了自今年7月以來扣押的18名柬埔寨士兵。

據《法新社》報導，柬埔寨新聞部長寧帕達（Neth Pheaktra）證實：「我們的18名英雄士兵已於上午10時安全抵達柬埔寨領土。」泰國外交部亦發布聲明確認此次遣返行動，稱此舉是為了「展現善意與建立互信」。

這18名士兵是在今年7月29日的衝突中遭泰軍俘虜。根據上周六（27日）簽署的最新停火協議，若雙方能維持停火滿72小時，泰方承諾將歸還戰俘。一名獲釋士兵的父親激動地告訴媒體：「我太高興了，我等不及要見到他，我好想他。」

儘管泰軍指控柬方周日晚派出超過250架無人機騷擾，泰方最終履行了放人承諾。

泰柬兩國本月衝突規模驚人，雙方動用火炮、坦克、無人機甚至戰機，戰火幾乎蔓延所有邊境省份，釀成數十人死亡、超過100萬居民被迫逃離家園。雙方下一步將凍結部隊調動，並合作在邊境排雷，讓飽受戰火摧殘的邊境居民能盡早返家。

