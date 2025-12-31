Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德匪趁聖誕假期鑽牆劫銀行 掠數千保險箱共2.7億財物 警：似 《盜海豪情》

即時國際
更新時間：08:35 2025-12-31 HKT
發佈時間：08:35 2025-12-31 HKT

德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）發生銀行竊案，賊人趁聖誕節假期下手，鑽穿銀行一幅混凝土牆後潛入，數千個客戶保險箱內的財物遭洗劫，當中包括現金、珠寶和黃金。警方初步估計，總損失達3000萬歐元（約2.74億港元）。大批顧客12月30日堵在銀行外要求交代。

綜合路透社及英國廣播公司（BBC）報道，當地警方發言人形容，這宗竊案的手法「非常專業」，與荷里活電影《盜海豪情》（Oceans Eleven）相似。路透社報道，德國大部份商店和銀行從12月24日晚上開始放假，相信賊人是看準機會下手。

涉事銀行為Sparkasse位於蓋爾森基興的一間分行，警方於29日凌晨因火警鐘響起， 警方和消防隨即對銀行大樓進行了搜查，然後發現銀行一幅牆身被鑽出一個洞。

警方表示，經初步調查顯示，竊賊是透過毗鄰的停車場鑽牆潛入。而根據閉路電視畫面，於30日清晨，一輛黑色Audi駛離了該停車場，該車的車牌號碼與一輛在漢諾威（Hanover）被盜車輛的車牌相符，而漢諾威位於蓋爾森基興東北方向逾200公里。另有目擊者稱，於27日晚至28日凌晨，看到幾名男子提著大袋，出現在停車場的樓梯間。

涉事銀行表示，95%客戶保險箱已被竊賊強行打開，遭受損失可能性「非常高」。BBC稱，被撬開的保險箱超過3,000個，涉及金額料達3000萬歐元。新華社其後援引其他媒體稱，調查人員估計，被盜財物價值估計在1000萬至9000萬歐元之間。

該分行至30日仍暫停營業，但大批顧客聚集在門前要求交代，有人高喊：「放我們進去！」有名男子說：「我昨晚徹夜難眠。我們什麼消息都沒得到。」他表示，使用該分行保險箱25年了，裡面存放著他為養老攢下的積蓄。另一位在場男子稱，保險箱存有一家人的現金和珠寶。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
10小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
14小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
18小時前
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
影視圈
11小時前
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
9小時前
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
1小時前
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
影視圈
12小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
突發
12小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
16小時前