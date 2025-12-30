數碼巨輪｜丹麥郵政送出最後一封信 逾400年傳統郵遞服務正式結束

數碼化浪潮下，丹麥實體信件量暴跌9成，丹麥國營郵政服務公司PostNord周二送出最後一封信，正式結束其400多年的傳統郵遞服務。丹麥是世界上第一個認定實體郵件不再具有經濟可行性的國家，PostNord營運重心將轉向網購時代需球龐大的包裹業務。

丹麥郵政今後只送包裹。 fb / PostNord Denmark

丹麥是世界上數位化程度最高的國家之一，就連公共部門也大量使用網上服務，最大限度地減少了政府紙本信函的寄送，對郵政服務的依賴程度遠低於許多其他國家。

丹麥是世界上數位化程度最高的國家之一，就連公共部門也大量使用網上服務，最大限度地減少了政府紙本信函的寄送。 丹麥郵政在2024年投遞的信件數量﹐，比2000年減少了90%以上。

丹麥郵政今後只送包裹。 fb / PostNord Denmark

丹麥郵政早前已宣布年底結束寄送服務，自6月起逐步移除散布全國各地的1500個郵筒。為了籌款，這些郵箱於12月10日出售，數十萬丹麥人爭相購買。每個郵筒賣2000丹麥克朗（約315美元）或1500丹麥克朗（約236美元），價格取決於郵筒的破損程度。

日後丹麥人如要寄實體信，要往商店內的自助投遞處寄出，國內外派送均由私營公司DAO負責。不過，由於網購盛行，丹麥郵政將持續提供包裹遞送服務。