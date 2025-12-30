Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

投資騙案｜詐騙日本老翁約150萬港元 2台男在日被捕

即時國際
更新時間：16:13 2025-12-30 HKT
發佈時間：16:13 2025-12-30 HKT

日本警方近日拘捕兩名分別24歲及30歲的台灣男子，涉嫌上月共謀詐騙一名七旬日本老翁3000萬日圓（約150萬港元），懷疑涉及一個詐騙集團。

綜合日媒報導，詐騙團夥涉嫌於11月13日至19日期間，以「藤原美月」的身份透過通訊軟件LINE發短訊，聲稱「有好的股票可以代貸款購買」，隨後要求，企圖詐騙3000萬日圓現金。

七旬日本老翁向警方求助，並假裝受騙。11月，24歲台籍「車手」準備收取詐騙款項時，被長崎縣南島原市警方當場拘捕。警方根據其供詞及查扣證物持續追查，本月23日又在千葉縣拘捕30歲台籍男子，他自稱任職廚師、居無定所，以乎是負責監視「車手」的角色。

警方指出，自今年10月起，長崎縣已多次發生台灣籍人士以短期停留身分入境，涉嫌擔任詐騙集團收款人的案件。警方認為詐騙集團正利用短期停留外國人從事犯罪活動，已提高警戒並加強查緝。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
8小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
2025-12-29 16:52 HKT
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
4小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮
「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
譚詠麟牛津學霸私生子隱居加拿大年薪百萬 《東周刊》獨家爆譚曉風搞加密貨幣成就非凡
譚詠麟牛津學霸私生子隱居加拿大年薪百萬 《東周刊》獨家爆譚曉風搞加密貨幣成就非凡
即時娛樂
7小時前
男子在露台晾曬窗簾墮樓，地上遺有一塊染血白布及數個晾曬夾（小圖）。梁國峰攝
00:27
慈雲山男子露台晾曬窗簾 失足墮樓亡
突發
6小時前
宏福苑五級火｜5的士司機偽造平台義載紀錄 圖呃$3000車費涉欺詐被捕
01:10
宏福苑五級火｜5的士司機偽造平台義載紀錄 圖呃$3000車費涉欺詐被捕
突發
1小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
19小時前