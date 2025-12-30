投資騙案｜詐騙日本老翁約150萬港元 2台男在日被捕
更新時間：16:13 2025-12-30 HKT
發佈時間：16:13 2025-12-30 HKT
發佈時間：16:13 2025-12-30 HKT
日本警方近日拘捕兩名分別24歲及30歲的台灣男子，涉嫌上月共謀詐騙一名七旬日本老翁3000萬日圓（約150萬港元），懷疑涉及一個詐騙集團。
綜合日媒報導，詐騙團夥涉嫌於11月13日至19日期間，以「藤原美月」的身份透過通訊軟件LINE發短訊，聲稱「有好的股票可以代貸款購買」，隨後要求，企圖詐騙3000萬日圓現金。
七旬日本老翁向警方求助，並假裝受騙。11月，24歲台籍「車手」準備收取詐騙款項時，被長崎縣南島原市警方當場拘捕。警方根據其供詞及查扣證物持續追查，本月23日又在千葉縣拘捕30歲台籍男子，他自稱任職廚師、居無定所，以乎是負責監視「車手」的角色。
警方指出，自今年10月起，長崎縣已多次發生台灣籍人士以短期停留身分入境，涉嫌擔任詐騙集團收款人的案件。警方認為詐騙集團正利用短期停留外國人從事犯罪活動，已提高警戒並加強查緝。
