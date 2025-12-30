Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新加坡鐵腕打擊詐騙犯 強制鞭刑今正式生效 最高打24下

即時國際
更新時間：12:57 2025-12-30 HKT
發佈時間：12:57 2025-12-30 HKT

新加坡周二（30日）起，針對嚴重詐騙案件的罪犯實施強制鞭刑，詐騙集團核心成員或招募者將面臨至少6下、最高24下的鞭刑。若在已知情況下提供自身銀行帳戶或其他個人資料用於進行或協助詐騙收益洗錢，可判處最高12下的鞭刑。

新加坡鞭刑一直以來被用於應對包括毒品犯罪、暴力行為及某些嚴重的刑事案件，今次則首次納入詐騙犯罪懲罰。

新加坡近年因詐騙損失的金額超過28億美元。維基網站
新加坡鞭刑首次納入詐騙犯罪懲罰。維基網站
新加坡強制鞭刑打擊詐騙犯。美聯社
提供戶口助洗錢最高打12鞭

新加坡內政部強調，打擊詐騙是該國首要任務，詐騙集團成員或負責招募新血者，除監禁與罰款外，將面臨強制鞭刑，鞭打次數介乎6至24下。

至於協助詐騙的「車手」或「人頭戶」，例如提供銀行帳戶或SIM卡者，法官亦可依情節輕重，判處最高12下的鞭刑。

這項修法於11月在國會通過，旨在強化對犯罪集團的阻嚇力。

星近年因詐騙損失217億

新加坡內政部兼國家發展部高級政務部長沈穎透露，作為東南亞第2大經濟體，新加坡自2020年至2025年上半年，因詐騙損失的金額超過28億美元（約217億港元），報案數高達19萬宗。這場詐騙風暴甚至波及高層，前總理李顯龍去年曾向媒體透露，他網購物品卻從未收到貨，親身經歷了詐騙陷阱。

近年來，網絡詐騙園區在東南亞各地氾濫，常以網戀或加密貨幣投資誘騙受害人。

新加坡警方日前宣布，已扣押與柬埔寨華裔商人陳志有關的資產，價值超過1.15億美元（約8.92億港元）。陳志被指控在柬埔寨經營強迫勞動園區，並將其作為價值數十億美元的詐騙中心。

