秘魯巫師2026年預測 | 特朗普出手終結馬杜羅 俄烏戰火難熄

秘魯利馬一群巫師周一（29日）在利馬米拉弗洛雷斯區的海邊聖山舉行一年一度的傳統儀式，針對2026年運勢發表各項預測。他們預測，委內瑞拉總統馬杜羅明年將在美國總統特朗普介入下倒台，而俄烏戰爭等國際衝突短期內恐難以平息。

這群巫師穿著傳統的安第斯披風和頭飾，在光禿禿的聖克里斯托瓦爾山頂舉行儀式。巫師西蒙恩（Ana María Simeón）指出，他們已預見明年委內瑞拉政局將出現大變動，「我們已祈求馬杜羅離開下台，並預見明年美國總統特朗普將能夠將他撤職」。

秘魯巫師預測特朗普來年出手終結馬杜羅政權。美聯社

聖山舉行傳統儀式

除了馬杜羅的命運，巫師們也預言了國際局勢的走向。他們表示，雖然各國領袖都在努力，但像烏克蘭戰爭這樣的全球衝突，在2026年預計仍會持續下去。

這群秘魯巫師團每年的預言準確度參半，雖然他們去年曾預警以色列與加沙之間會爆發核戰，但目前當地處於停火狀態。

精準預測藤森離世

不過，他們在2023年12月的預言卻相當精準，當時他們直言因侵犯人權入獄的秘魯前總統藤森將在12個月內離世，結果藤森果真在2024年9月因癌症病逝，終年86歲。

在進行正式儀式前，巫師們會先飲用由「死藤水」（Ayahuasca）與「聖佩德羅仙人掌」（San Pedro cactus）等原生植物調製的致幻劑，相信這能賦予他們預知未來的神祕力量。

祈求中東和平

儀式當天，巫師們在拉埃拉杜拉海灘鋪上地毯，擺放黃色鮮花、可卡因葉與長劍等物品，並在跳舞與演奏祖傳樂器的過程中，祈求中東和平、俄烏戰爭結束及馬杜羅倒台。

巫師們強調，這些儀式是為了向神靈祈禱，希望能鼓勵全球領導人作出正確的決定。然而，除了地緣政治，他們也對2026年的大自然發出警告，預測未來一年可能會出現地震與氣候異常等自然災害。

