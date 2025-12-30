Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美俄領袖再通話 白宮形容對話「積極」 普京對官邸遇襲將作「最嚴厲回應」

即時國際
更新時間：04:32 2025-12-30 HKT
發佈時間：04:32 2025-12-30 HKT

美國白宮新聞秘書萊維特表示，總統特朗普與俄羅斯總統普京就烏克蘭問題進行了一次「積極」通話，但未有披露具體內容。這是特朗普與普京連續第二天通電話。

特朗普於周日在佛羅里達州海湖莊園會晤烏克蘭總統澤連斯基前，亦曾與普京通話，並在社交媒體上形容對話「良好且富有成效」。

據俄羅斯塔斯社報道，俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，普京與特朗普當天通電話，就烏克蘭問題的談判進展進行磋商。特朗普對烏克蘭無人機不久前襲擊俄羅斯總統官邸一事感到「震驚和憤怒」，而普京則表示，將重新審視俄方在烏克蘭問題上的立場，雙方同意保持友好對話。

烏沙科夫又指，特朗普在通話中向普京介紹了前一日在海湖莊園與澤連斯基會晤的情況。特朗普稱，他在會晤中建議烏方不要試圖為前線部隊爭取喘息空間，而應集中精力推動達成全面協議，以真正結束衝突。普京則在通話中強調，對於烏克蘭無人機襲擊俄總統官邸等行動，俄方將作出「最嚴厲的回應」。

