俄外長拉夫羅夫稱烏克蘭企圖襲擊普京官邸 將重新檢視談判立場 澤連斯基否認指控

即時國際
更新時間：23:53 2025-12-29 HKT
發佈時間：23:53 2025-12-29 HKT

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周一（29日）表示，烏克蘭曾試圖襲擊俄羅斯總統普京位於諾夫哥羅德州的官邸，莫斯科將重新審視談判立場。

拉夫羅夫指出，於12月28日至29日期間，烏克蘭動用91架遠程無人機，攻擊普京在諾夫哥羅德州的國家官邸，所有無人機均被俄羅斯防空系統擊落。他指「這種魯莽的行為絕對不會不了了之。」，形容攻擊等同「國家恐怖主義」。

拉夫羅夫表示，俄軍已選定報復性打擊目標。他指，事件發生時正值外界討論潛在烏克蘭和平方案之際，俄方雖不會退出談判，但莫斯科的談判立場將作出重新檢視。

澤連斯基周日與特朗普會面，討論結束俄烏近四年戰爭的和平方案。美聯社
澤連斯基周日與特朗普會面，討論結束俄烏近四年戰爭的和平方案。美聯社
澤連斯基周日與特朗普會面，討論結束俄烏近四年戰爭的和平方案。美聯社
澤連斯基周日與特朗普會面，討論結束俄烏近四年戰爭的和平方案。美聯社
俄方未有說明事發時普京是否身處官邸。美聯社
俄方未有說明事發時普京是否身處官邸。美聯社

對此，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）否認相關指控，形容俄方說法為謊言，並指莫斯科正為襲擊基輔政府建築做準備

俄方未有說明事發時普京是否身處該官邸。

