特澤會 | 特普先通電話 俄促烏撤出頓巴斯 指暫時停火只會延長衝突

美國總統特朗普周日（28日）在佛州海湖莊園與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談前，先與俄羅斯總統普京通電話。特朗普形容雙方進行了「良好且富有成效」的通話。普京助理烏沙科夫說，美俄雙方均認為，以公民投票為藉口暫時停火，只會延長俄烏衝突。俄方指，烏克蘭現在應該作出「勇敢決定」，立即從頓巴斯地區撤軍，以「結束」這場衝突。

若烏拒談判 普京威脅動武

普京早前指控基輔無意以和平方式結束衝突，並揚言若烏方拒絕談判，俄羅斯將透過軍事手段完成「特別軍事行動」的所有目標。

特朗普與普京通電話，稱這次通話「良好且富有成效」。美聯社

烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普會面。美聯社

普京早前指控基輔無意以和平方式結束衝突，並威脅動武。美聯社

今日俄羅斯通訊社引述烏沙科夫的話報道，普京與特朗普周日的通話持續約1小時15分鐘，氣氛友好務實。烏沙科夫表示，特朗普在通話中強調必須盡快結束衝突，並談到美國與俄羅斯和烏克蘭之間經濟合作的巨大前景。特朗普承認烏克蘭危機是其遇到的最棘手問題，但表明再次確信俄羅斯致力於通過政治和外交途徑解決問題。

美俄組建2工作組

烏沙科夫說，美俄正組建2個工作組，將分別負責安全問題和經濟事務。若想徹底結束軍事衝突，烏方應就頓巴斯（主要包括頓涅茨克和盧甘斯克兩個地區）問題作出政治決定。

他告訴記者：「俄羅斯與美國立場一致，認為烏克蘭和歐洲方面提出的暫時停火方案，只會延長衝突，導致戰事再度爆發。」

烏沙科夫還指，特朗普與普京通話時表示，他確信俄方希望通過政治和外交途徑解決烏克蘭危機。

俄軍取得新進展

澤連斯基日前表明，如果俄羅斯同意至少60天的停火，他願意將擬議中的俄烏和平計劃方案付諸公投。

與此同時，俄軍宣稱在戰場取得新進展。國防部指出，俄軍已攻下多個城鎮，包括烏東頓涅茨克地區的米爾諾格勒，以及扎波羅熱東部的古利亞波勒。

普京上周六在電視播出的談話中說，相關攻勢正持續「加大對烏克蘭軍隊的施壓」。