Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

北海道滑雪場電梯夾手臂5歲男童亡 安全裝置無啟動

即時國際
更新時間：20:35 2025-12-28 HKT
發佈時間：20:35 2025-12-28 HKT

北海道小樽市朝里川温泉滑雪場發生意外，一名5歲男童被電梯夾住手臂40分鐘，獲救時失去意識，送院證實不治。

事發於28日上午10點左右，一位母親致電消防求救，表示5歲的孩子後藤飛向被電梯夾住。男童來自札幌市東區，與家人一同去滑雪，當時正從停車場前往滑雪道，在到達時不慎跌倒，右臂卡在電梯縫隙中。男童在消防接報約40分鐘後被救出，當時已失去意識，送院確認死亡。

外型類似輸送帶的電梯於6年前啓用。 facebook / 朝里川温泉スキー場
外型類似輸送帶的電梯於6年前啓用。 facebook / 朝里川温泉スキー場
facebook / 朝里川温泉スキー場
facebook / 朝里川温泉スキー場

由於從停車場到雪道的距離較遠，滑雪場於6年前安裝了2條外型類似輸送帶的電梯，總長度約60米。工作人員每天早上都會​​在電動步道運作前進行檢查，28日上午未發現任何異常。

遊客拍下朝里川温泉滑雪的電梯。 youtube@audjpy3
遊客拍下朝里川温泉滑雪的電梯。 youtube@audjpy3
遊客拍下朝里川温泉滑雪的電梯。 X@jb5s4h
遊客拍下朝里川温泉滑雪的電梯。 X@jb5s4h

電動步道設置在斜坡，在到達頂部前約1米處向右側往下斜，電梯上落客位置並沒有工作人員引導或監督。滑雪場表示，如果有滑雪杖或鞋子等卡進縫隙，電動步道應該會自動停止。但男童右臂被夾後，電動步道未自動停下，要由人手按下緊急停止按鈕。

一位滑雪場負責人表示：「過去也曾發生過顧客無法離開電動步道而摔倒骨折的案例，但這是第一次有人像這樣被夾住。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
5小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
21小時前
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
影視圈
8小時前
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
影視圈
12小時前
東岸板道東段．多圖︱12.29開放 港島海濱正式貫通 附玻璃觀景台、寵物友善區 即睇5個出入口位置
01:02
東岸板道東段．多圖︱12.29開放 港島海濱正式貫通 附玻璃觀景台、寵物友善區 即睇5個出入口位置
社會
8小時前
花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救妙法｜Juicy叮
花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救妙法｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
台灣宜蘭7級地震｜在台港人嚇親 首次感受地震 間房突然好似海盗船咁搖
台灣宜蘭7級地震｜在台港人嚇親 首次感受地震 間房突然好似海盗船咁搖｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
2025-12-27 11:00 HKT