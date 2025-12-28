北海道滑雪場電梯夾手臂5歲男童亡 安全裝置無啟動

北海道小樽市朝里川温泉滑雪場發生意外，一名5歲男童被電梯夾住手臂40分鐘，獲救時失去意識，送院證實不治。

事發於28日上午10點左右，一位母親致電消防求救，表示5歲的孩子後藤飛向被電梯夾住。男童來自札幌市東區，與家人一同去滑雪，當時正從停車場前往滑雪道，在到達時不慎跌倒，右臂卡在電梯縫隙中。男童在消防接報約40分鐘後被救出，當時已失去意識，送院確認死亡。

外型類似輸送帶的電梯於6年前啓用。 facebook / 朝里川温泉スキー場

由於從停車場到雪道的距離較遠，滑雪場於6年前安裝了2條外型類似輸送帶的電梯，總長度約60米。工作人員每天早上都會​​在電動步道運作前進行檢查，28日上午未發現任何異常。

遊客拍下朝里川温泉滑雪的電梯。 youtube@audjpy3

遊客拍下朝里川温泉滑雪的電梯。 X@jb5s4h

電動步道設置在斜坡，在到達頂部前約1米處向右側往下斜，電梯上落客位置並沒有工作人員引導或監督。滑雪場表示，如果有滑雪杖或鞋子等卡進縫隙，電動步道應該會自動停止。但男童右臂被夾後，電動步道未自動停下，要由人手按下緊急停止按鈕。

一位滑雪場負責人表示：「過去也曾發生過顧客無法離開電動步道而摔倒骨折的案例，但這是第一次有人像這樣被夾住。」