Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

法國傳奇女星碧姬芭鐸逝世 享年91歲

即時國際
更新時間：18:29 2025-12-28 HKT
發佈時間：18:29 2025-12-28 HKT

法國影壇傳奇人物碧姬芭鐸（Brigitte Bardot）周日去世，享年91歲。她是上世紀五、六十年代的銀幕偶像，後來放棄了全球巨星的光環，投入動物權益保護事業。

芭鐸近幾個月來鮮少公開露面，她於10月入院治療，11月發表聲明否認去世傳聞。基金會今發布死訊，但未有透露去世時間和地點。

基金會在聲明中表示：「碧姬芭鐸基金會懷着無比沉痛的心情宣布，創始人兼主席碧姬芭鐸女士逝世。她是一位享譽全球的演員和歌手，為了將畢生精力投入到動物福利事業和基金會的工作中，她毅然放棄了自己輝煌的演藝生涯。」

碧姬芭鐸1956年出演電影《惹火尤物》後成為全球巨星，之後出演了約50部電影，在拍攝最後一部電影《科利諾寓教於樂的故事》時遇到一隻山羊後決定息影，隨後致力投身動物保護事業。為了拯救那隻將要被宰殺的山羊，她花錢買下牠，並在自己的酒店房內收留牠。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
影視圈
10小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
19小時前
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
3小時前
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
2025-12-27 11:00 HKT
東岸板道東段．多圖︱12.29開放 港島海濱正式貫通 附玻璃觀景台、寵物友善區 即睇5個出入口位置
01:02
東岸板道東段．多圖︱12.29開放 港島海濱正式貫通 附玻璃觀景台、寵物友善區 即睇5個出入口位置
社會
6小時前
台灣宜蘭7級地震｜在台港人嚇親 首次感受地震 間房突然好似海盗船咁搖
台灣宜蘭7級地震｜在台港人嚇親 首次感受地震 間房突然好似海盗船咁搖｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
9小時前
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
影視圈
6小時前