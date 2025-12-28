法國傳奇女星碧姬芭鐸逝世 享年91歲

法國影壇傳奇人物碧姬芭鐸（Brigitte Bardot）周日去世，享年91歲。她是上世紀五、六十年代的銀幕偶像，後來放棄了全球巨星的光環，投入動物權益保護事業。

芭鐸近幾個月來鮮少公開露面，她於10月入院治療，11月發表聲明否認去世傳聞。基金會今發布死訊，但未有透露去世時間和地點。

基金會在聲明中表示：「碧姬芭鐸基金會懷着無比沉痛的心情宣布，創始人兼主席碧姬芭鐸女士逝世。她是一位享譽全球的演員和歌手，為了將畢生精力投入到動物福利事業和基金會的工作中，她毅然放棄了自己輝煌的演藝生涯。」

碧姬芭鐸1956年出演電影《惹火尤物》後成為全球巨星，之後出演了約50部電影，在拍攝最後一部電影《科利諾寓教於樂的故事》時遇到一隻山羊後決定息影，隨後致力投身動物保護事業。為了拯救那隻將要被宰殺的山羊，她花錢買下牠，並在自己的酒店房內收留牠。