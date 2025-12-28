Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

曼谷大樓地震倒塌95死 泰官方確認與設計及施工缺陷有關

更新時間：12:24 2025-12-28 HKT
發佈時間：12:24 2025-12-28 HKT

今年3月28日，緬甸發生7.9級大地震。中鐵十局承建的泰國國家審計署新建大樓當時在強震中倒塌，造成95人喪命。建築物倒塌畫面震驚全球。泰國國家審計署確認，該30層在建大樓倒塌，與施工和設計上的缺陷有關。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）昨日報道，國家審計署（State Audit Office）表示，若發現有政府官員違反規定，將予以法辦。

國家審計署指出，其在地震發生兩天後成立的調查委員會發現，大樓剪力牆在地震力作用下發生剪力破壞，從下部結構，特別是1至4樓開始倒塌。測試部分混凝土樣本的結果顯示，這些牆體未達到規定標準。此外，詳細設計圖以及鋼筋的錨固長度也不符合法規要求。位在恰圖恰區（Chatuchak，香港俗稱翟道翟）的該棟接近完工高樓是曼谷唯一一棟遭到震垮的建築。

今年8月，檢方起訴23名被告，包括泰國營造業鉅子、意大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）總裁普利姆猜及中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司，指控其違反規定，導致建築倒塌。

這些被告遭控違反設計、監造和施工標準，對他人造成危害而致人喪命。

泰國特別調查局（Department of Special Investigation）也依據「外人商業法」（Foreign Business Act）展開調查，已將符合訴訟條件的案件移送檢方。

