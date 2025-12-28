Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

韓網「呻窮挑戰」圖文實際瘋狂炫富 網友批嘲弄窮人

更新時間：00:20 2025-12-28 HKT
發佈時間：00:20 2025-12-28 HKT

近期有韓國網友在社交平台Threads發起「窮困挑戰」，文字描述「生活拮据」、「令人厭煩的窮困」，附上的卻是炫富照片，展示名車、豪宅泳池、昂貴名牌包與大疊現金等。此現象迅速在社交平台擴散，引發網友與藝人兩極評論。

南韓網民「窮困挑戰」貼圖顯示大疊現鈔壓即食麵蓋。 Threads
韓媒報道，其中一名網民寫道：「令人厭煩的窮困，今天又只有這麼一餐。」照片拍下他吃的是即食麵，用來壓碗蓋的一大疊5萬韓圜紙鈔卻是麵碗的3倍高。另一人自稱生活困難，曬圖卻是名牌手袋皮夾與香水。

南韓網民「窮困挑戰」稱只能吃麵和紫菜飯捲，配文卻提到坐飛機頭等艙。 Threads
有網友宣稱坐飛機頭等艙「卻只能吃即食麵和紫菜飯捲」；還有人在保時捷駕駛座拍攝名錶，聲稱「窮困到連加油的錢都沒有。」有人在豪宅泳池中嬉戲，表示「沒錢去游泳池，只好在家裡玩」。

部分網友批評，真正在貧困中成長的人，一輩子都無法忘記那種陰影和創傷，指相關貼文「簡直是在嘲弄他們」、「貧窮不是拿來開玩笑的題材」。也有人指出這種挑戰凸顯社會對經濟能力的過度重視，「更顯精神上的的貧困」。

南韓網民「窮困挑戰」實則炫富。 Threads
韓國男團「神話」成員金烔完在社交媒體上表達立場，憶述自己曾與母親住在半地下室，強調對窮困一詞非常敏感。他呼籲尊重那些真正生活拮据的人：「這看似是自嘲，實際上是在把他人的創傷當作用來嘲諷的道具！有些話，即便是為了搞笑，也不應該說出來」。

南韓網民「窮困挑戰」曬名牌手袋和香水。 Threads
