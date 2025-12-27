美國麥當勞得來速離奇意外 司機探身結帳遭夾死

美國內布拉斯加州一間麥當勞「得來速」（drive-thru）周二發生離奇意外，69歲男子狄金森（Michael Dickinson）購買餐點時，被夾在汽車和窗口之間不幸喪命。

死者狄金森（Michael Dickinson）。 GoFundMe

美國霍士新聞報道，事發於霍爾縣格蘭德艾蘭（Grand Island）。警方指出，當時狄金森距離得來速窗口過遠，他將車門打開探身出去，正面伸手結帳時，未知是車輛突然猛衝還是發生了甚麼事故，他被夾在車門框和得來窗窗口櫃枱之間，警方形容「100％是一次離奇事故」。

一名麥當勞員工衝進副駕駛座，可能救人不果，還因此受傷。狄金森則在緊急送院後宣告不治。家屬透露，狄金森右腿於2021年截肢後裝上義肢，尚不清楚這是否和意外有關，警方正在進一步調查為何車輛會突然啟動。