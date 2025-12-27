Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國麥當勞得來速離奇意外 司機探身結帳遭夾死

即時國際
更新時間：17:00 2025-12-27 HKT
發佈時間：17:00 2025-12-27 HKT

美國內布拉斯加州一間麥當勞「得來速」（drive-thru）周二發生離奇意外，69歲男子狄金森（Michael Dickinson）購買餐點時，被夾在汽車和窗口之間不幸喪命。

死者狄金森（Michael Dickinson）。 GoFundMe
死者狄金森（Michael Dickinson）。 GoFundMe

美國霍士新聞報道，事發於霍爾縣格蘭德艾蘭（Grand Island）。警方指出，當時狄金森距離得來速窗口過遠，他將車門打開探身出去，正面伸手結帳時，未知是車輛突然猛衝還是發生了甚麼事故，他被夾在車門框和得來窗窗口櫃枱之間，警方形容「100％是一次離奇事故」。

一名麥當勞員工衝進副駕駛座，可能救人不果，還因此受傷。狄金森則在緊急送院後宣告不治。家屬透露，狄金森右腿於2021年截肢後裝上義肢，尚不清楚這是否和意外有關，警方正在進一步調查為何車輛會突然啟動。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
張學友雙手出現明顯離奇狀況？ 或預示肝膽功能出問題 近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現明顯離奇狀況？  或預示肝膽功能出問題  近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
6小時前
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
影視圈
8小時前
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
2小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
2025-12-26 12:06 HKT
專家分析長者性需求被忽視。中新社
高齡HIV︱北京8旬翁與保母發生性關係染病 專家：長者性需求被忽視
即時中國
6小時前
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
影視圈
7小時前
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
即時中國
10小時前
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
02:02
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
突發
9小時前
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
2025-12-26 13:14 HKT
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
7小時前