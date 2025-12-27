泰柬衝突 | 兩國防長簽署停火協議 今午12時起生效
泰國和柬埔寨邊境衝突持續多日，造成大量傷亡和流離失所。兩國防長周六（27日）在泰國尖竹汶府邊境口岸就停火問題簽署協議，同意自當天中午12時起正式停火。
當地時間10時19分許，泰國國防部長納塔蓬與柬埔寨副首相兼國防大臣迪西哈在有關協議上簽字。協議簽署完成後，柬方代表團通過跨境橋回到柬方一側。
讓邊境居民盡快重返家園
納塔蓬與迪西哈當天分別率團抵達尖竹汶府班帕加邊境檢查站，並召開柬泰邊界總委員會部長級會議，雙方於會中簽署關於落實停火安排的聯合聲明。
兩國國防部長在聯合聲明中表示：「雙方同意維持目前的部隊部署，不再進行進一步調動。」
停火內容包括所有類型的武器，涵蓋所有情況下所有地區所有地點對平民、民用設施和基礎設施以及雙方軍事目標的攻擊。聲明還表示，雙方同意凍結所有軍隊調動，讓邊境地區平民盡快返回家園，雙方也同意在掃雷和打擊網絡犯罪方面合作。
歷時20天衝突釀逾百死 100萬人流離失所
迪西哈在社交媒體上發聲明稱：「任何增兵都將加劇緊張局勢，並對解決局勢的長期努力產生負面影響。」
這項停火協議結束了兩國持續20天的邊境衝突，這場衝突已造成至少101人死亡，雙方約有100萬人流離失所。
不過，就在部長級會議召開前夕，邊境局勢依舊緊繃。周六上午約7時30分左右，泰國軍方出動戰機，於卜迭棉芷省省會是士分市一帶投下多枚炸彈，該地點位於柬埔寨境內約60公里處。
曾簽停火協議 但很快破裂
同一時間，柬埔寨多地也遭到泰軍炮擊，情勢一度緊張。
此前，東盟外長召開緊急會議，宣布舉行為期3天的邊界談判。美國、中國和馬來西亞也敦促交戰雙方恢復停火。這3個國家曾斡旋達成停火協議，結束了7月持續5天的致命衝突，但停火協議很快就破裂。
