「聖誕老人」超速亦要罰？ 被警截查引爆笑彈  結局溫暖人心

聖誕老人派禮物超速亦要受罰？美國俄亥俄州富爾頓縣日前上演一幕令人捧腹的交通攔查。一對老夫婦為了給女兒驚喜，特地化身成「聖誕老人」與「聖誕老婆婆」駕車出門，不料因車速太快被警察攔下。面對警員盤問，這對「聖誕夫婦」語出驚人，笑稱「北極世道變了」，必須攜槍自衛。

現場警用隨身攝影機記錄了這段歡樂過程。當時副警長如常上前檢查，手電筒往車內一照，赫然見到駕駛座上坐著全副武裝、滿臉白鬍鬚的「聖誕老人」，忍不住當場失聲大笑驚呼：「Santa！」

有趣的是，這位「聖誕老人」雖然外表和藹，卻非常謹慎。他在被截查時主動向警員申報，稱自己合法持有隱蔽攜帶武器執照（CCW）。副警長聽後一邊狂笑一邊調侃：「連聖誕老人都要帶武器？世道真的變了！」此時坐在一旁的「聖誕老婆婆」幽默地補上一句：「北極圈早就不像以前那樣（安全）了，你得保護自己。」

司機隨後坦承，因為趕著去見女兒，一時心急才沒注意時速表。當他準備下車遞交駕照時，還氣呼呼地自嘲：「聖誕老公公都100歲了！」行動略顯吃力的模樣讓現場氣氛更加溫馨。副警長也開玩笑說，如果在馬路上把聖誕老人關起來，全世界的小朋友今年就沒禮物拿了。

最終，警方感受到這對老夫婦的節慶心意，並未開出罰單，僅口頭叮囑「聖誕老人」減速行駛。臨走前，副警長還應聖誕婆婆的要求，與兩人合影留念，並互道聖誕快樂。富爾頓縣警長辦公室事後在社交媒體分享這段影片，笑稱今年「沒有發放煤炭（送給頑皮小孩的傳統懲罰）」，只送上了溫暖的提醒。