現實版聖誕老人 美工廠老闆賣公司 向540員工豪發18.6億花紅
美國路易斯安那州電氣設備機殼工廠Fibrebond負責人沃克（Graham Walker），有如現實版的聖誕老人，他以17億美元（約132億港元）出售公司後，向旗下540名全職員工發放每人6位數美元的花紅，總金額高達2.4億美元（18.6億港元）。
這名大方的老闆是已卸下Fibrebond行政總裁一職的沃克（Graham Walker），該公司由他父親克勞德（Claud Walker）於1982年創立，當時僅有10多名員工，主要為電氣與電信設備建造防護設施。
該公司在1990年代流動通訊熱潮中蓬勃發展，卻在1998年因一場工廠火警而幾乎崩潰。即使生產一度停滯，沃克家族仍持續支付員工薪資，這段經歷至今仍被員工視為公司忠誠文化的起點。
獎勵忠誠員工
在大企業提出洽購該公司時，現年46歲的沃克對每一位潛在買家都提出相同要求：出售價格的15%必須分配給員工。他強調，這個條件沒有任何協商空間，因為若沒有這樣的分配機制，許多陪伴公司走過數十年繁榮與蕭條、甚至瀕臨倒閉時期的老員工，可能會選擇離開。
相關花紅被設計為留任獎勵，分5年按年發放，多數員工需持續留任，才能領取全額。沃克表示，這對於公司出售後維持穩定運作至關重要。
有員工還清房貸開精品店
伊頓電力管理公司（Eaton）今年較早前完成收購，隨即啟動向全職員工發放花紅的條款，平均每人可在5年內領取約44.3萬美元（343.4萬港元）。員工們於6月開始收到密封信封，裡面清楚列出各自可獲得的花紅金額。有人情緒激動，有人一度以為只是惡作劇，還有人震驚得說不出話來。
其中51歲的凱伊（Lesia Key）1995年進入Fibrebond服務，當時時薪僅5.35美元（約41.5港元）。服務29年的她在打開信件時忍不住落淚，並用獎金還清房貸，在附近城鎮開設一家服飾精品店。
