德州超市收銀系統故障 購物車內商品全免費 顧客直呼：聖誕大禮

即時國際
更新時間：12:33 2025-12-26 HKT
發佈時間：12:33 2025-12-26 HKT

美國德州北部一間H-E-B超市日前突發收銀系統故障，原以為會讓現場民眾大排長龍、心情煩躁，沒想到結局卻超級溫暖，店方竟大方宣布，所有推著滿滿一整車商品的顧客，通通免費放行，令所有人喜出望外，直呼收到聖誕大禮！

事發於12月22日上午，現場是H-E-B超市德州伯利森縣門市，當時顧客布勞德（Shelley Browder）正在店內購物時，發現店內所有收銀機同時當機，現場顧客一度停在原地等待。她將過程拍成影片，可以看到店內代表先向大家致謝，表示感謝顧客耐心陪同等待，接著無奈宣布電腦系統尚未恢復。

H-E-B超市店員宣布，購物車內商品通通免費。X@Mr_JCE
大方送出聖誕大禮的德州H-E-B超市。H-E-B官網
大方送出聖誕大禮的德州H-E-B超市。H-E-B官網

宣布整車免費 祝聖誕快樂

不過氣氛很快出現轉折，員工黛絲塔妮（Destanie）接著廣播：「今天，大家購物車裡的所有東西，我們都會幫你們結帳，也祝大家聖誕快樂，未來也能繼續支持我們。」

話一說完，有人聽了之後張大嘴巴不敢置信，之後全場瞬間爆出掌聲與歡呼。

H-E-B公共事務總監傑克森（Mabrie Jackson）事後表示，公司始終致力服務顧客，尤其在節日期間，當門市收銀系統暫時停擺時，他們替手推滿滿購物籃的顧客「全額結帳」，因為「顧客體驗是我們最核心的價值」。

全場爆出掌聲與歡呼聲

布勞德也形容，這就像是一份提前送出的聖誕禮物，「這就是為什麼我們這麼愛H-E-B！」另一名顧客大衛森（David Davidson）透露，當時正在採買聖誕節前夕晚餐與節日餐點，原本隊伍越排越長，直到聽到廣播才鬆一口氣，直呼感謝且難以置信，「有些人的購物車比我還滿，你可以想像他們有多開心。」

也有部分民眾因系統故障被擋在店外、錯失免費機會，不過仍有人替「剛好在場的人」感到開心。布勞德則說，對當時正在購物的每一個人來說，這是一份溫暖又難忘的節日前驚喜。

