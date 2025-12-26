平安夜空難 | 非洲最高峰直升機墜毀5死 慘烈畫面曝光

非洲最高峰、位於坦桑尼亞東北部的吉力馬札羅山（Kilimanjaro），平安夜驚傳直升機墜毀事故，造成5人罹難，現場慘烈畫面曝光，可見直升機殘骸四散，冒出白煙，機身近乎全毀。事發時，涉事直升機正執行醫療救援任務。

吉力馬札羅山海拔約6000米，每年吸引約5萬遊客造訪，是知名旅遊勝地，詎料平安夜卻發生墜機慘劇，直升機在山上的巴拉富營地（Barafu Camp）附近墜毀。

吉力馬札羅山高約6000米。新華社

正執行醫療飛行任務

根據坦桑尼亞當局，罹難者包括來自當地的導遊和醫生、2名捷克遊客，以及津巴布韋飛行員。當時直升機正在執行醫療救援任務，但在24日下午約5時半，在海拔約4700米處墜毀，失事原因仍有待調查。

直升機殘骸四散

現場畫面可見，大批救援人員趕往失事地點，直升機殘骸四散，冒出白煙。民航局指，目前仍不清楚墜機原因。

坦桑尼亞飛航事故頻傳，6月該國航空運輸公司全被歐盟列入高風險名單，理由是「合格人員短缺、飛航作業與適航性的監管程序無效，以及未遵循國際安全標準」。