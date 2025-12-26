解密文件：911前普京曾警告拉登威脅 小布殊疑輕視錯過挽救慘劇機會

美國「國家安全檔案館」（National Security Archive）於本週二（23日）公開了一批震撼性的解密文件，揭示了 2001 年至 2008 年間，時任美國總統小布殊與俄羅斯總統普京之間的機密會談紀錄。文件顯示，普京在 911 恐怖襲擊發生前，曾多次發出關於蓋達組織首腦拉登的明確預警，甚至派出精銳特工協助美方，惟因美方保密工作鬆散及戰略誤判，不僅導致俄方情報網絡瓦解，更錯失了阻止世紀慘劇的機會。

普京曾被視為「戰壕戰友」 雙方一度互信

這批應《資訊自由法》（FOIA）公開的機密逐字紀錄，內容橫跨2001年至2008年間，全屬普京與小布希（George W. Bush）的會談與通話全文。

解密文件指出，2001 年初美俄關係曾處於冷戰後的「蜜月期」。雙方當時以「反恐」為共同語言，普京積極尋求美方支持處理車臣問題，而小布殊則關注蓋達組織的威脅。紀錄顯示，小布殊曾在私下對談中，以極高評價形容普京：「你是我願意一起躲在戰壕裡的那種人」（You're the type of guy I like to have in the foxhole with me），反映當時兩國領袖存在高度的個人互信。

俄特工助CIA反遭洩密 普京苦心經營網絡瓦解

然而，同年 6 月 16 日的一份熱線逐字稿揭開了反恐合作背後的致命傷。普京在通話中向小布殊表示，俄方曾派出最精銳的情報人員與美國中情局（CIA）合作，成功追蹤到阿富汗塔利班與拉登的動向。

令人震驚的是，由於相關行動細節外洩，導致俄方線人身分曝光，辛苦經營的情報網絡在一夜之間瓦解。普京在對話中表現出極度擔憂，直言俄方已失去對恐怖組織動向的掌握，並多次追問美方：「那塔利班與拉登該怎麼辦？」

面對普京的焦慮，解密紀錄顯示美方表現得異常淡定且自負。小布殊在回應中淡化了情報外洩的嚴重性，僅表示會交由時任副國務卿阿米塔吉處理。隨後，小布殊迅速將話題帶離反恐核心，轉而談論俄羅斯的新聞自由，以及如何透過北約東擴將民主帶入俄羅斯。

諷刺的是，當時負責處理情報的阿米塔吉與時任 CIA 局長泰內特，後來在著名的「普拉姆洩密案」（Plame Affair）中聲名狼藉，兩人被指控曾洩露 CIA 秘密探員身分，印證了當年美方情報機構保密意識之薄弱，早已埋下禍根。

三個月後，911 事件爆發，普京的預言不幸言中。這批解密文件不僅重現了被忽略的警訊，亦映照出美俄關係的盛衰。雙方由最初的「戰壕夥伴」，因隨後的伊拉克戰爭、顏色革命及北約持續東擴等爭端，最終漸行漸遠，重回對立局面。

這份文件的公開，讓外界重新審視 21 世紀初地緣政治的重大轉折點，以及如果當年美方能重視俄方的預警，歷史是否會被改寫。