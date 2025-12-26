瑞典聖誕日爆襲擊釀1死2傷 20歲持刀疑犯遭警擊斃

瑞典東北部城市布登（Boden）在普天同慶的聖誕節當日驚傳殘酷血案。一名 20 多歲男子涉嫌在市中心一處住宅內持刀襲擊他人，導致一名 55 歲女子不幸喪生，另有兩人受傷送院。警方接報趕抵現場，在試圖拘捕期間開槍擊斃疑犯。當地警方正循謀殺及謀殺未遂方向展開深入調查。

住宅傳尖叫聲 警員當場轟斃兇徒

事發於當地時間 12 月 25 日中午時分。瑞典警方接獲市民報案，指布登中心城區一處住宅發生嚴重傷人事件。據報有附近居民在事發前外出放狗，曾聽到涉事單位內傳出淒厲尖叫聲，其愛犬更受驚發抖，未幾即歸於死寂。

警方發言人表示，當警員抵達現場試圖制服及逮捕疑犯時，因現場出現突發狀況（Critical Situation），兩名警員決定向疑犯開槍。該名年約 20 多歲的男疑犯中彈後傷重不治，警方其後在室外發現一名 55 歲女子的遺體。

疑犯有犯罪記錄 動機待查

據當地媒體《Aftonbladet》報道，疑犯具有犯罪記錄，但目前尚未清楚他與受害者之間的關係，亦未透露涉案具體兇器。不過，有消息指兇徒當時是手持利刀行兇。案件除導致兩名死者外，另有兩名受傷者被緊急送往醫院治理，目前傷勢不明。

瑞典電視台引述警方消息指，初步相信案件不涉及其他在逃嫌疑人，公眾安全亦不再面臨後續危險。

由於事件中涉及警員開槍擊斃市民，瑞典警方發言人安德森（Marie Andersson）強調，案件除了刑事調查外，特別調查部（Special Investigations Department）亦已即時介入，將按既定程序審核警員在行動中使用武力的合法性。