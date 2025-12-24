Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Telegram創辦人免費捐精 莫斯科女子排長龍求「優質基因」

即時國際
更新時間：13:15 2025-12-24 HKT
發佈時間：13:15 2025-12-24 HKT

通訊軟體Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）早前透過俄羅斯莫斯科一間診所推出免費捐精活動，頓時吸引大批外貌出眾女性報名參與。一眾美女均希望藉此獲得「優質基因」，並在未來透過子女分得杜羅夫遺產。

相關新聞：Telegram創辦人自爆捐精誕逾100子女 擬公布DNA開放認親

美國《華爾街日報》報道，莫斯科南部一間名為AltraVita的生育診所針對37歲以下女性推出活動，不僅免費提供杜羅夫所捐精子，連試管嬰兒（IVF）費用也由杜羅夫埋單。

一名曾在AltraVita任職的醫生透露，每位申請者看起來都容貌姣好、受過良好教育且健康，她們都是抱著想藉特定男性精子產子想法，目標是給孩子理想的基因。

已擁有逾百名子女

現年41歲的杜羅夫身價估計達170億美元（約1,326億港元），去年7月他曾在Telegram宣稱，他在過去15年間透過捐精，已在至少12個國家擁有逾百名子女。

相關新聞：Telegram創辦人｜捐精誕逾100子女 曝已寫遺囑：全部都有資格繼承財產

為吸引更多女子透過捐精項目產下後代，杜羅夫今夏接受法國雜誌專訪時，曾親口承諾所有親生子女將可參與他的遺產分配。他還計劃公開自己的DNA資訊，方便世界各地的「兄弟姊妹」彼此相認。

