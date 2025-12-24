Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尼日利亞中部武裝分子擄走28人 包括婦女及兒童

更新時間：04:43 2025-12-24 HKT
發佈時間：04:43 2025-12-24 HKT

尼日利亞中部高原州（Plateau State）發生綁架事件，當地警方表示，武裝分子周日晚上攔截一輛巴士，擄走28名正前往參加年度伊斯蘭活動的穆斯林旅客，當中包括婦女及兒童。

有家屬已收到贖金要求

警方發言人阿爾弗雷德（Alabo Alfred）向英國廣播公司（BBC）表示，事發時巴士正於村落之間行駛，遭武裝分子伏擊。他稱，當局已向事發地區部署，以確保被擄人士能夠獲救。有駐高原州的記者指出，受害人家屬已開始收到贖金要求。警方暫未公布涉案武裝分子的身分。

事件發生前一日，尼日利亞當局才宣布，上月在尼日爾州一間天主教寄宿學校被綁架的130名學生及教師已獲釋。

尼日利亞北部及中部地區綁架活動愈趨普遍。美聯社
尼日利亞北部及中部地區綁架活動近愈趨普遍，犯罪集團在當地被稱為「土匪」（bandits）。雖然支付贖金在當地屬違法行為，但普遍認為仍能透過交付金錢令受害人獲釋。警方強調，是次綁架事件與尼日利亞東北部持續多年的伊斯蘭極端組織叛亂無關。

尼日利亞的治安問題近月再度引起國際關注。美國總統特朗普早前曾揚言，或向尼日利亞派兵，並聲稱當地基督徒成為襲擊目標。尼日利亞聯邦政府否認相關指控，但承認國內安全形勢嚴峻。

尼日利亞資訊部長伊德里斯（Mohammed Idris）周一表示，與美國就安全問題的緊張關係已「大致解決」，並稱政府將部署受訓及裝備完善的森林警衛，加強打擊藏身於偏遠地區的犯罪組織。

 

