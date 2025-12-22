日本擬提高外國人入籍門檻 居住滿5年延至住滿10年以上

日本首位女首相、保守派的高市早苗政府上台後，正在檢討對外國人出入境與在留管理採取更嚴格措施，同時也打算提高取得日本國籍的門檻。

據《朝日新聞》報道，關於外國人取得日本國籍的條件，高市政府與執政自民黨、日本維新會已開始研議，計劃在明年將現行的居住滿5年以上的要求，提高至原則居住10年以上。日本維新會認為現行條件過於寬鬆，首相高市早苗也已指示進行檢討。

擬透過行政運作調整

該報指出，日本政府不會改動日本《國籍法》「居住5年以上」的規定，而是透過行政運作來因應。隨著日本政府推動更嚴格的外國人政策，此舉存在未經國會討論，由政府與執政黨單方面實質改變法律事項的風險。

日本《國籍法》規定，法務大臣批准外國人取得國籍的條件包括：居住滿5年以上、年滿18歲、品行良好、能自立謀生等；此外，還要求具備不影響日常生活的日語能力。據日本法務省統計，2024年的日本國籍申請宗數為1萬2248宗，其中約7成，即8863宗獲得批准。

法務省高層說明不修改法律的理由，是因《國籍法》只是規定取得日本國籍的最低條件，過去居住滿5年不一定就會被批准。他們表示，新措施啟動時會充分告知相關人士。多位政府及執政黨相關人士指出，對於「原則居住 10年以上」將設置例外，例如在日本長期活躍、對日本有貢獻的運動員等，即使未住滿10年，也可能取得日本國籍。

在日居留外國人逐年增加

維新會還在野時就曾批評，日本國籍取得的居住要求，比永住（永久居留）許可的「原則居住10年以上」還短，不合理。

在日本居留的外國人逐年增加，與2015年底的223萬人相比，截至今年6月約有395萬人，10年間增至1.7倍。

《每日新聞》在本月中曾報道，針對更嚴格規範外國人的出入境與在留管理，日本政府預計於明年1月制定綜合對策。