以色列擬告知美方 欲再攻打伊朗

即時國際
更新時間：09:29 2025-12-22 HKT
發佈時間：09:29 2025-12-22 HKT

美國全國廣播公司(NBC)上周六報道，由於以色列擔憂伊朗「擴大彈道導彈產量」，以總理內塔尼亞胡準備告知美國總統特朗普，以方可能再次打擊伊朗相關設施。

報道援引知情人士說，特朗普與內塔尼亞胡預計本月晚些時候在佛州海湖莊園會晤。內塔尼亞胡屆時可能對特朗普說，伊朗彈道導彈項目的擴張不僅對以色列構成威脅，也會危及地區安全及美國相關利益，需要迅速採取軍事行動。預計內塔尼亞胡還會向特朗普提出美方參與或協助該軍事行動的選項。

以政府發言人稱，內塔尼亞胡將於本月29日與特朗普會面。但特朗普18日說，會面仍未正式確定。

今年6月，以色列對伊朗多地發動大規模空襲。其後伊朗為了報復，向以國境內不同目標發動多輪導彈和無人機襲擊。特朗普在6月21日晚宣布，美軍「成功打擊」伊朗福爾道、納坦茲、伊斯法罕三處核設施。

近幾個月來，西方情報機構與以色列安全機構再度發出警報，指伊朗加速推進導彈生產，尤其在地下工廠擴大固體燃料導彈產能，引發以方高度戒備。

分析指出，若以色列再次出手，極可能針對伊朗導彈生產基地、指揮節點或鈾濃縮設施，行動規模或不亞於6月。

