馬克龍宣布建造新型航母取代戴高樂號 料2038年服役

即時國際
更新時間：02:32 2025-12-22 HKT
發佈時間：02:32 2025-12-22 HKT

法國總統馬克龍周日宣布，法國將建造一艘全新、更大型及更先進的航空母艦，以取代即將退役的「戴高樂號」航母，並進一步加強法國海上軍事實力。新航母計劃名為「新一代航空母艦計劃」（Porte-Avions Nouvelle Génération，簡稱PANG），預計造價約102.5億歐元（約120億美元）。

服役24年「戴高樂號」將被取代

法國政府表示，新航母預計於2038年投入服役，屆時「戴高樂號」亦將正式退役。「戴高樂號」自2001年服役，是目前歐洲唯一一艘核動力航空母艦。當局指出，PANG項目已於去年開始進行核動力推進系統的相關工程，並須在2025年度預算內正式下達最終建造訂單。

馬克龍是在阿聯酋阿布扎比一個法國軍事基地向駐軍發表講話時作出上述宣布。該基地位於霍爾木茲海峽附近，屬全球石油運輸的重要咽喉要道。馬克龍表示，啟動新航母計劃的決定已於本周作出，強調項目將有助提升法國整體工業能力，特別是帶動中小型企業發展。

「戴高樂號」自2001年服役，是目前歐洲唯一一艘核動力航空母艦。法新社資料圖片
法國政府形容，新型航母將成為歐洲有史以來建造的最大型軍艦，亦是法國核威懾體系的重要一環。在俄烏戰爭持續、美國總統特朗普對歐洲安全承諾態度趨於保留的背景下，法國及歐洲正尋求提升防務自主能力，新航母計劃被視為關鍵項目之一。

目前法國是歐盟內唯一擁有核武的國家，亦是少數擁有航空母艦的歐洲國家之一，與英國、意大利及西班牙並列。不過，相較美國擁有11艘航母、中國擁有3艘，歐洲整體航母戰力仍然有限。

