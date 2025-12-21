Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

布朗大學槍擊案︱遇害MIT教授為疑犯昔日同窗 作案動機未明

即時國際
更新時間：09:34 2025-12-21 HKT
發佈時間：09:34 2025-12-21 HKT

美國布朗大學逾一周前發生釀成2名學生死亡的槍擊案，已於日前被發現自殺亡的葡萄牙籍疑兇瓦倫特（Claudio Neves Valente），另涉嫌於上周一槍殺麻省理工學院（MIT）教授洛萊羅（Nuno Loureiro），動機未明。

據美媒報道，48歲的瓦倫特與47歲的洛萊羅於30年前原是同學，同為里斯本大學學生，兩人皆在物理學領域表現出色，看來都前途光明。隨後兩人先後前往美國留學深造，分別落腳於美國東岸的知名大學。然而，瓦倫特後來的發展未如理想，與同學形成強烈對比。

當局並未進一步說明兩人之間是否存在任何過往恩怨。瓦倫特一位親戚表示，瓦倫特到布朗之後跟家人逐漸疏遠，後來斷絕聯絡。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
影視圈
16小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
14小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
18小時前
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
13小時前
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理。蔡楚輝攝
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理
突發
6小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
2025-12-20 09:00 HKT
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
影視圈
23小時前
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
投資理財
4小時前
法醫分析張文隨機斬人案。
台北隨機傷人案｜法醫分析：張文刀刀致命「手法專業」 墮樓非畏罪
兩岸熱話
12小時前