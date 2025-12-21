布朗大學槍擊案︱遇害MIT教授為疑犯昔日同窗 作案動機未明

美國布朗大學逾一周前發生釀成2名學生死亡的槍擊案，已於日前被發現自殺亡的葡萄牙籍疑兇瓦倫特（Claudio Neves Valente），另涉嫌於上周一槍殺麻省理工學院（MIT）教授洛萊羅（Nuno Loureiro），動機未明。

據美媒報道，48歲的瓦倫特與47歲的洛萊羅於30年前原是同學，同為里斯本大學學生，兩人皆在物理學領域表現出色，看來都前途光明。隨後兩人先後前往美國留學深造，分別落腳於美國東岸的知名大學。然而，瓦倫特後來的發展未如理想，與同學形成強烈對比。

當局並未進一步說明兩人之間是否存在任何過往恩怨。瓦倫特一位親戚表示，瓦倫特到布朗之後跟家人逐漸疏遠，後來斷絕聯絡。