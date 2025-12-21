Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄總統特別代表抵達邁阿密 與美官員會晤談烏克蘭問題

即時國際
更新時間：07:36 2025-12-21 HKT
發佈時間：07:36 2025-12-21 HKT

美國談判代表周六在佛羅里達州與俄羅斯官員會面，就結束俄烏戰爭進行新一輪磋商。

路透社報道，今次邁阿密會談緊接美方周五與烏克蘭及歐洲官員的磋商，相關討論涉及一項和平方案，近期一度為解決衝突帶來希望。報道引述俄方消息人士稱，俄羅斯總統普京的特別代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）已抵達邁阿密，將與美國特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）會談。美國國務卿兼國家安全顧問魯比奧（Marco Rubio）亦表示，可能加入相關討論。

早前的美俄接觸曾於佛州哈倫代爾海灘的威特科夫高爾夫球會舉行。美國、烏克蘭及歐洲官員本周曾表示，在向基輔提供安全保障方面取得一定進展，但相關條件能否獲俄方接受，仍有待觀察。俄方消息人士稱，今次會談不包括俄烏代表直接會面。

另一方面，烏克蘭總統澤連斯基周六在基輔表示，若美國提出由美、烏、俄三方國安顧問參與的會議，有助促進戰俘交換及推動領導人會面，烏方將表示支持。不過，路透社引述美國情報評估指出，普京仍有意控制整個烏克蘭，與部分美方官員認為俄羅斯願意談和平的說法存在落差。

白宮暫未回應查詢。魯比奧表示：「我們正在努力發揮的作用是，找出雙方都能接受的共同點，為此我們投入了大量的時間和精力，並將繼續努力。這或許無法實現，但我希望能夠實現。我希望能在年底前完成。」

