巴西總統盧拉警告 若武裝介入委內瑞拉將釀人道災難

巴西總統盧拉周六（20日）警告，若美國對委內瑞拉採取軍事介入行動，將造成「人道主義災難」，並為全球樹立危險先例。

特朗普：不排除開戰

美國總統特朗普早前下令，對所有進出委內瑞拉、涉及受制裁石油交易的油輪實施「封鎖」，進一步切斷委內瑞拉主要收入來源。特朗普在接受全國廣播公司新聞網（NBC News）訪問時，被問及與委內瑞拉開戰的可能時，他說：「我不排除這個可能性。」

盧拉周六在巴西南部城市伊瓜蘇市出席南方共同市場（Mercosur）峰會期間表示，任何針對委內瑞拉的武裝行動，都可能引發嚴重後果，不僅對當地人民構成災難，亦將破壞區域穩定。他形容，外部勢力在南美洲的軍事介入，對世界而言屬「極其危險的先例」。

他又提到，距離阿根廷與英國爆發馬島戰爭已逾40年，南美洲本應遠離域外軍事衝突，但現時卻「再次被域外大國的軍事存在所困擾」，言辭間明顯劍指美國近期行動。

早前，盧拉已聯同墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）呼籲各方保持克制。巴西及墨西哥為拉丁美洲兩大經濟體，兩國領袖一致認為，應透過外交與對話解決委內瑞拉問題，避免局勢失控。