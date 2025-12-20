美國委內瑞拉關係緊張 特朗普：不排除開戰

美國總統特朗普對與委內瑞拉開戰的可能性抱持開放態度，與此同時，美國國務卿魯比奧矢言將對委國的石油財富實施封鎖，表明美國無法容忍委內瑞拉政權目前的現狀。

曾指馬杜羅「時日無多」

特朗普在接受全國廣播公司新聞網（NBC News）訪問時，被問及與委內瑞拉開戰的可能時，他說：「我不排除這個可能性。」

特朗普拒絕透露他是否希望推翻委國總統馬杜羅。他先前受訪曾表示，馬杜羅「時日已無多」。

特朗普說：「他（馬杜羅）完全知道我想要什麼，他比任何人都清楚。」

魯比奧在國務院一場長達2小時的記者會上，被反覆問及委內瑞拉相關問題，他也拒絕明確回答美國是否意圖推翻馬杜羅，但他承諾將繼續施壓。

魯比奧：無法容忍委國政權現狀

魯比奧說：「顯而易見，美國無法忍受委內瑞拉政權目前的現狀。所以，沒錯，我們的目標是要改變這種局面，這就是總統目前採取行動的原因。」

但特朗普政府並未尋求國會的正式批准；根據憲法，宣戰權屬於國會。

奧比奧表示：「我不會去猜測那些還沒發生，也可能永遠不會發生的事情。但我可以告訴你，到目前為止，沒有發生任何需要我們通知國會、或獲得國會批准、或跨越戰爭門檻的事情。」

逾6成美國選民反對開戰

眾議院日前否決了一項旨在限制特朗普在未經國會批准的情況下攻擊委內瑞拉的提案。

昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）本月進行的民調發現，63%的美國選民反對在委內瑞拉採取軍事行動，僅25%的人表示支持。