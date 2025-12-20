Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國委內瑞拉關係緊張 特朗普：不排除開戰

即時國際
更新時間：12:54 2025-12-20 HKT
發佈時間：12:54 2025-12-20 HKT

美國總統特朗普對與委內瑞拉開戰的可能性抱持開放態度，與此同時，美國國務卿魯比奧矢言將對委國的石油財富實施封鎖，表明美國無法容忍委內瑞拉政權目前的現狀。

曾指馬杜羅「時日無多」

特朗普在接受全國廣播公司新聞網（NBC News）訪問時，被問及與委內瑞拉開戰的可能時，他說：「我不排除這個可能性。」

相關新聞：
美軍東太平洋襲2毒船釀5死 特朗普：對委本土動武 無須國會授權

特朗普不排除對委內瑞拉開戰。路透社
特朗普不排除對委內瑞拉開戰。路透社
馬杜羅被指「時日無多」。美聯社
馬杜羅被指「時日無多」。美聯社
魯比奧表明，美國無法容忍委內瑞拉政權目前的現狀。美聯社
魯比奧表明，美國無法容忍委內瑞拉政權目前的現狀。美聯社

特朗普拒絕透露他是否希望推翻委國總統馬杜羅。他先前受訪曾表示，馬杜羅「時日已無多」。

特朗普說：「他（馬杜羅）完全知道我想要什麼，他比任何人都清楚。」

魯比奧在國務院一場長達2小時的記者會上，被反覆問及委內瑞拉相關問題，他也拒絕明確回答美國是否意圖推翻馬杜羅，但他承諾將繼續施壓。

魯比奧：無法容忍委國政權現狀

魯比奧說：「顯而易見，美國無法忍受委內瑞拉政權目前的現狀。所以，沒錯，我們的目標是要改變這種局面，這就是總統目前採取行動的原因。」

但特朗普政府並未尋求國會的正式批准；根據憲法，宣戰權屬於國會。

奧比奧表示：「我不會去猜測那些還沒發生，也可能永遠不會發生的事情。但我可以告訴你，到目前為止，沒有發生任何需要我們通知國會、或獲得國會批准、或跨越戰爭門檻的事情。」

逾6成美國選民反對開戰

眾議院日前否決了一項旨在限制特朗普在未經國會批准的情況下攻擊委內瑞拉的提案。

昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）本月進行的民調發現，63%的美國選民反對在委內瑞拉採取軍事行動，僅25%的人表示支持。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
即時中國
3小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
19小時前
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
投資理財
7小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
18小時前
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
影視圈
4小時前
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
影視圈
20小時前
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
飲食
19小時前
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
突發
1小時前
溏心風暴2.0︱上海大媽獨吞家人拆遷賠償 每晚瞓「百萬現金大床」
溏心風暴2.0︱上海大媽獨吞家人拆遷賠償 每晚瞓「百萬現金大床」
即時中國
6小時前
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影視圈
15小時前