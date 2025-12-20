英國暢銷兒童書作家 驚傳性騷擾遭出版社解約

英國54歲知名兒童書籍作家沃廉姆斯（David Walliams），作品被翻譯成55國語言、銷量達6000萬本。不過，他因涉嫌騷擾出版社的數名年輕女職員，已遭出版社解約。

作品被翻譯成55國語言 銷量達6千萬本

沃廉姆斯2008年以《穿裙子的男孩》（The Boy in the Dress）步入文壇，其他知名作品包括《小鬼富翁》（Billionaire Boy）、《神偷阿嫲》（Gangsta Granny），而且都有繁體中文版。

沃廉姆斯作品被翻譯成55國語言、銷量達6000萬本。亞馬遜官網

在沃廉姆斯傳出性騷擾女職員後，英國出版商哈珀科林斯（HarperCollins）宣布行政總裁已決定不再出版任何沃廉姆斯的新作品，並強調公司已調查過性騷擾事件，但由於私隱原因不對外公布。

傳受害人獲5位數英鎊掩口費

有消息指出，哈珀科林斯在完成調查後，要求年輕員工不要接近沃廉姆斯，據報有1名女職員拿到5位數英鎊掩口費後已離職，暫時不清楚沃廉姆斯的性騷擾涉及哪些行為。

沃廉姆斯在2000年代初與喜劇搭檔馬特盧卡斯（Matt Lucas）一起在英國電視節目中成名，本身也是英國小學生最愛的作家之一，其受歡迎的程度已經到只要一出新書，馬上就登上銷售排行榜，他本身就是熱賣書的保證。