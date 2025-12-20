Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國暢銷兒童書作家 驚傳性騷擾遭出版社解約

即時國際
更新時間：13:34 2025-12-20 HKT
發佈時間：13:34 2025-12-20 HKT

英國54歲知名兒童書籍作家沃廉姆斯（David Walliams），作品被翻譯成55國語言、銷量達6000萬本。不過，他因涉嫌騷擾出版社的數名年輕女職員，已遭出版社解約。

作品被翻譯成55國語言 銷量達6千萬本

沃廉姆斯2008年以《穿裙子的男孩》（The Boy in the Dress）步入文壇，其他知名作品包括《小鬼富翁》（Billionaire Boy）、《神偷阿嫲》（Gangsta Granny），而且都有繁體中文版。

沃廉姆斯作品被翻譯成55國語言、銷量達6000萬本。亞馬遜官網
沃廉姆斯作品被翻譯成55國語言、銷量達6000萬本。亞馬遜官網

在沃廉姆斯傳出性騷擾女職員後，英國出版商哈珀科林斯（HarperCollins）宣布行政總裁已決定不再出版任何沃廉姆斯的新作品，並強調公司已調查過性騷擾事件，但由於私隱原因不對外公布。

傳受害人獲5位數英鎊掩口費

有消息指出，哈珀科林斯在完成調查後，要求年輕員工不要接近沃廉姆斯，據報有1名女職員拿到5位數英鎊掩口費後已離職，暫時不清楚沃廉姆斯的性騷擾涉及哪些行為。

沃廉姆斯在2000年代初與喜劇搭檔馬特盧卡斯（Matt Lucas）一起在英國電視節目中成名，本身也是英國小學生最愛的作家之一，其受歡迎的程度已經到只要一出新書，馬上就登上銷售排行榜，他本身就是熱賣書的保證。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
02:34
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
即時中國
5小時前
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
影視圈
5小時前
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
02:27
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
突發
3小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
20小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
21小時前
宏福苑五級火｜ 路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
宏福苑五級火｜ 路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
政情
2小時前
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
投資理財
8小時前
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
影視圈
22小時前
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
飲食
20小時前
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影視圈
16小時前