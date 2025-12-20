美公開淫媒富豪大量新檔案 克林頓成箭靶 有伴半裸躺按摩浴缸

美國司法部周五（19日）再公開已故淫媒富豪愛潑斯坦部分檔案，檔案中出現許多名流的照片，包括前總統克林頓，英國搖滾傳奇巨星米積加（Mick Jagger），還有已故流行樂天王米高積遜（Michael Jackson）等。

經過大量刪減的文件，這些文件幾乎沒有現任總統特朗普，但卻大量提及民主黨前總統克林頓。在19日發布的照片​​中，可以看到克林頓與愛潑斯坦女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）以及另一名面部被塗黑的人在游泳池裏。此外，發布的文件中亦有克林頓與女子合影的照片。克林頓早前曾表示後悔與愛潑斯坦交往，並強調對其犯罪行為毫不知情。

相關新聞：

愛潑斯坦性醜聞延燒 民主黨再發68張照片

女子坐克林頓大腿旁

照片中，克林頓分別與愛潑斯坦及一名舞者合照。亦有一張照片顯示克林頓坐疑似正坐飛機，大腿旁坐著一位臉部被遮蓋的女子，她當時攬著克林頓。照片中還有克林頓與米高積遜合影。

此外，克林頓還被拍到與米積加、馬克斯韋爾和愛潑斯坦一起出席晚宴。

檔案中另一張照片顯示，克林頓在倫敦與其前首席顧問班德（Doug Band）及奧斯卡影帝奇雲史柏西（Kevin Spacey）在邱吉爾戰情室（Churchill War Rooms）的內閣會議廳，而這是二戰期間的地下指揮中心。

荷里活男星同行

這張照片似乎於2002年10月拍攝，當時克林頓搭乘愛潑斯坦私人專機，與奇雲史柏西及《火拼時速》男星基斯德加（Chris Tucker）前往非洲進行人道之旅，中途停留倫敦，克林頓向工黨會議發表演說時稱：「這是趟美好的旅程，我玩得很開心，因此邀了一位同行者今天陪我，奇雲史柏西，他就在這裡。」

而白宮新聞秘書萊維特及白宮聯絡室主任張振熙都轉發了另一位用戶張貼的照片，其中顯示上身赤裸的克林頓躺在按摩浴缸中，而旁邊一人臉部則用黑色塊遮住。

白宮發言人：天哪！

張振熙在他的白宮X帳戶上發文說：「狡猾的（Slick Willy）！克林頓悠閒自在，無憂無慮。他哪裡知道…」至於萊維特則在白宮新聞秘書的帳戶上貼文道：「天哪！」

白宮副新聞秘書傑克遜亦在她的個人X帳號上發文說道：「這是克林頓躺在熱水浴缸裡，旁邊的人身份已被塗黑。」

傑克遜指出，根據《愛潑斯坦檔案透明法案》，司法部被明確指示只對受害者和/或未成年人的面部進行塗黑處理，媒體是時候開始提出真正的問題了。

克林頓發言人斥白宮轉移視線

然而，克林頓從未被執法機關指控他與愛潑斯坦有任何相關的不法行為，而他的發言人一再強調，他在愛潑斯坦2019年被聯邦控告並逮捕前，早已和對方斷絕關係，並對愛潑斯坦的犯罪毫不知情。

克林頓的副幕僚長烏雷納（Angel Urena）在聲明中表示，白宮試圖透過關注這位前總統來「保護自己」免受審查。她寫到：「他們可以隨意發布20多年前的模糊照片，但這與克林頓無關。」